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Erü Fotoğraf Yarışmasında Dereceye Girenler Ödüllendirildi

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Erü Fotoğraf Yarışmasında Dereceye Girenler Ödüllendirildi
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen "Benim Gözümden Kampüs" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen "Benim Gözümden Kampüs" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sergi açılışı ve ödül törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ ile çok sayıda akademik, idari personel ile öğrenci katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl ilkini düzenledikleri fotoğraf etkinliğini geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Rektör Yardımcısı Doğan, "Hepimiz gün içeresinde çevremizi gözlüyoruz. Ama hepimiz aynı şeyi görmüyoruz. Hatta o gördüklerimizi aynı şekilde yansıtamıyoruz. Herkesin algıladığı, gördüğüyle aynı olmuyor. Fotoğrafçı bizlere dünyada yaşadığımız farklılıkları gösteriyor. Çoğunlukla güzellikleri önümüze seriyorlar. Açılışı yaptığımız sergide fotoğraflara bakanlar "Bura gerçekten bizim kampüs mü" diyenler olmuş. Bu da aslında bizlere baktığımızla gördüğümüzün aynı şey olmadığını göstermektedir" dedi.

Konuşmanın ardından 212'si öğrenci, 38'i personel toplam 250 yarışmacının 625 fotoğraf ile katıldığı yarışmada; birinci Sani Fırat'a 3 bin TL, ikinci Safiye Taşgın'a 2 bin TL, üçüncü Ali Niyazi Bozkurt'a ise bin TL ödül verilirken, mansiyon kazananlara 500 TL ödül verildi.

Ödül törenin ardından etkinlik "1. Ulusal Fotoğraf Günleri" paneline gerçekleştirildi. Panelde fotoğraf sanatçılarından Cenk Gençdiş, "Fotoğrafta Anlatım Dili Oluşturmak'; Mustafa Seven "Sokak Fotoğrafçılığı ve Mobil Fotoğrafçılık'; Yusuf Kartal "Fotoğraf Yarışmaları ve Foto Maratonları'; Neşe Arı ise "Uzakdoğu da Bir Kadın Fotoğrafçı"" konularında sunum yaptı.

Erciyes Üniversitesi 1. Ulusal Fotoğraf Günleri, 29 Kasım Çarşamba günü fotoğraf sanatçılarından Emin Özmen'in "Fotojournalizm'; Nuri Çorbacıoğlu'nun "Anadolu'ya Yolculuk" ve Ahmet Özyurt'un "Neden Fotoğraf Çekiyoruz" konulu sunumu ve workshop ile devam edecek.

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