Erü Rektörü Prof. Dr. Güven: “Kalite Çalışmalarımız 90’lı Yıllarda Başladı”

Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen Ölçme Değerlendirme Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayında konuşan ERÜ Rektörü Prof.

Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen Ölçme Değerlendirme Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, üniversitenin kaliteye yönelik çalışmalarının, YÖK'de henüz bir Kalite Kurulu kurulmadan, 90'lı yıllarda başladığını söyledi.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen Çalıştaya çok sayıda öğretim üyesi katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Güven, YÖK Kalite Kurulu tarafından geçen yıl gerçekleştirilen Dış Değerlendirme Sürecine dahil edilen 20 üniversitenin arasında Erciyes Üniversitesinin de bulunduğunu ifade etti. Sürecin, bu yıl 50 üniversitede daha devam ettiğini belirten Prof. Dr. Güven, "Önümüzdeki yıllarda da diğer üniversitelerde devam edecek. Geçirdiğimiz bu dış değerlendirme sürecinde, üniversitemizin değerlendirildiği takım tarafından çok önemli ve olumlu tepkiler aldık. Erciyes Üniversitesinin kaliteye verdiği önem ve kalite süreçleri de bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Erciyes Üniversitesi kalite çalışmalarına sadece YÖK Kalite Kurulunun kurulmasından sonra başlamadı. Aslında bu süreç 1990'lı yıllara kadar uzanıyor. İlk çalışmalar ISO 9001 çalışmaları ile başladı. Daha sonra bazı birimlerin akreditasyonu süreci ile devam etti. YÖK Kalite Kurulu kurulmadan önce de kendi komisyonunu kurmuş olan bir üniversite Erciyes Üniversitesi" diye konuştu.

Erciyes Üniversitesinin, "araştırma üniversitesi" olarak seçilmesinin faydalarını, gelecek yıllarda göreceklerini dile getiren Prof. Dr. Güven, "Erciyes Üniversitesinin son 10 yılda eğitim alt yapısını tamamladıktan sonra, kendisini bir araştırma üniversitesi olarak konumlandırması ve çalışmalarını bu yöne çevirmesiyle birlikte çok sayıda araştırma merkezi ve özellikle Türkiye'de eğitim görmüş ama yurtdışına gönderilen eğiticileri ile birlikte kendisini bir araştırma üniversitesi konumuna getirmişti. Kendinizi böyle tanımlamanız dışında, böyle görülüyor olmanız da önemli. En son YÖK tarafından tespit edilen ve Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 10 araştırma üniversitesinden biri olarak da mükafatlandırıldı. Önümüzdeki yıllarda bunun birçok katkısını ve faydasını göreceğiz" dedi.

ERÜ Rektör Yardımıcısı ve Kalite Kurul Başkanvekili Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ise, "Erciyes Üniversitesi 10 araştırma üniversitesinden biridir. Haketmiş olduğu bu unvanı hakkıyla taşıyabilmek ve her geçen gün daha iyi yol almak üzere uğraş vermektedir. YÖK tarafından başlatılan, yükseköğrenimde kalite çalışmaları üniversitemizce son derece önemsenmiş ve bu çalışmalar ışığında kalite komisyonumuz iki yıl önce oluşturulmuştur. Bu komisyon da bütün bu işleri büyük bir ciddiyetle ele almaktadır. Kalite çalışmalarımızın en önemli iki aşaması tüm öğretim elemanlarımızın ölçme, değerlendirme, eğiticilerin eğitimi ve ayrıca eğiticilerin eğitimi süreçlerini tamamlamış olmalarıdır. Bunun bilincinde olan Erciyes Üniversitesi, kalite çalışmaları kapsamında tüm öğretim elemanlarının ölçe, değerlendirme eğitimini ve eğiticilerin eğitimini önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, 2 gün sürecek olan çalıştayın sunumlarına devam edildi.