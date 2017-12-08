Erü’de “Alman Anayasasında Din Ve Vicdan Özgürlüğü” Konulu Konferans Düzenlendi

Polis Akademisi Öğr. Gör. Muhterem Dilbirliği, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Alman Anayasasında Din ve Vicdan Özgürlüğü" konulu konferans...

Polis Akademisi Öğr. Gör. Muhterem Dilbirliği, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Alman Anayasasında Din ve Vicdan Özgürlüğü" konulu konferans verdi.

Nizam ve Adalet Kulübü tarafından İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Akın Ünal'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Konferansın açılış konuşmasında Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, konferansın konusunun önemine vurgu yaptı.

Polis Akademisi Öğr. Gör. Muhterem Dilbirliği ise "Alman Anayasasında Din ve Vicdan Özgürlüğü" konulu konferansında Alman Anayasasını anlattı.

Konferansın sonunda, Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, Öğr. Gör. Muhterem Dilbirliği'ne plaket takdim etti.