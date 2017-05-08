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Erü’de "Asl-ı Kalem Hüsn-i Hat" Sergisi Açıldı

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Erü’de "Asl-ı Kalem Hüsn-i Hat" Sergisi Açıldı
Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Hattat Mehmet Can Dernekli tarafından hazırlanan "Asl-ı Kalem Hüsn-i Hat" sergisinin açılışı yapıldı.

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Hattat Mehmet Can Dernekli tarafından hazırlanan "Asl-ı Kalem Hüsn-i Hat" sergisinin açılışı yapıldı.

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen sergiye; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan ve Prof. Dr. Karamehmet Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Hattat Mehmet Can Dernekli, 41 eserin yer aldığı sergide en çok celi sülüs denilen yazı türünden oluşturulan eserlerin olduğunu söyledi.

Hattat Mehmet Can Dernekli'nin hocası Hattat Yusuf Şükrü Şafak ise, hattatlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Şafak, "Kayseri'de hattat kalmadı. Aslında İstanbul'da Kayserili hem hattatlarımız, hem de akademisyenlerimiz var ama buraya gelmiyorlar. Çünkü iltifat görmüyorlar. Ümit ediyorum ki! Bu yolda ilerleyen gençlerimize Kayseri sahip çıkar ve onlar da İstanbul'a gitmezler" dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan da konuşmasında, manevi değerlere gösterilen ilginin artarak devam etmesi gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Doğan, "Medreseye gittikçe hocalarımızın eserlerine olan ilgiyi görüyorum. Bu ilginin artarak devam etmesini umut ediyorum. Böyle manevi değerlerimize duyulan ilgi bizi de sevindiriyor" diye konuştu.

Hattatlar tarafından yapılan eserlerin unutulmaması gerektiğini kaydeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, "Üniversite olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu eserler bizim unutulmaması gereken el emeklerimiz. Sizler de buna öncülük ettiniz. Elinize, emeğinize sağlık" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdi. Sergi iki gün açık kalacak.

Erü’de "Asl-ı Kalem Hüsn-i Hat" Sergisi Açıldı

Erü’de "Asl-ı Kalem Hüsn-i Hat" Sergisi Açıldı

Erü’de "Asl-ı Kalem Hüsn-i Hat" Sergisi Açıldı

Erü’de "Asl-ı Kalem Hüsn-i Hat" Sergisi Açıldı

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