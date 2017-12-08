Erü’de ’Evlilik Okulu’ Seminerleri Sona Erdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Seminerleri, "Dini Bağlamda Evlilik" konulu seminerle sona...

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Seminerleri, "Dini Bağlamda Evlilik" konulu seminerle sona erdi.

Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen seminerin konuşmacısı Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı, dini bağlamda evliliği anlattı. Prof. Dr. Pazarbaşı, "Kadınların düşünce ve fikirlerinin alınmadan evlendirilmesi İslami değildir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) kadınlarının fikirlerinin alınmasını istemiştir. Kendi kızı Hz. Fatıma'yı evlendirirken de bunu fiilen uygulamış ve evlendirirken kendisine sormuş, rızasını aldıktan sonra evlendirmiştir" dedi.

Seminerin sonunda ise "Evlilikte Cinsellik', "Evlilikte İletişim ve Sorun Çözme', "Evlilik Hukuku', "Evlilikte Celal-Cemal İlişkisi', "Dini Bağlamda Evlilik" konularındaki eğitim seminerlerine katılan 120 kişiye törenle sertifikaları verildi.