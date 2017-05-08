Erü’de “Sosyal Bilgiler Ve Tarih Derslerinde Farklılaştırılmış, Beceri Ve Yeterlik Temelli Öğretim” Konulu Seminer Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Vakfı ve Avrupa Tarih Eğitimcileri Birliği tarafından (EUROLIO) tarafından "Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde...

Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Vakfı ve Avrupa Tarih Eğitimcileri Birliği tarafından (EUROLIO) tarafından "Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Farklılaştırılmış, Beceri ve Yeterlik Temelli Öğretim" konulu seminer düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (ERUSAM) Müdürü Doç. Dr. Cevdet Kırpık ve Avrupa Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği (EUROCLIO) Direktörü JonathanEvenZohar konuşmacı olarak katıldı.

Seminerin açılış konuşması yapan Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (ERUSAM) Müdürü Doç. Dr. Cevdet Kırpık, projenin amacının sosyal bilgiler öğretmenleri, tarih öğretmenleri ve öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretim konusunda kapasitelerini artırmak olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Kırpık, "Projedeki esas amaç sınıflarda bilgi, beceri ve yetenek bakımından farklı düzey ve özelliklere sahip öğrencilerden hiçbirinin göz ardı edilmeksizin daha ileriye taşınmasıdır. Proje kapsamında saha çalışmaları ile geliştirilecek etkinlikler için ihtiyaç analizi yapıldı. 26 öğretmen ve 250 öğretmen adayından nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile veriler belirlendi. İhtiyaçlar göz önüne alınarak etkinlikler geliştirildi ve teorik altyapı oluşturuldu. Daha sonra projenin amacına yönelik olarak 83 öğretmen ve öğretmen adayına bir hafta süre ile eğitim verildi" dedi.

Avrupa Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği (EUROCLIO) Direktörü JonathanEvenZohar ise konuşmasında, tarih eğitimindeki amacın kültürel, dinsel ve dilsel farklılıkları kucaklamak olduğunu söyledi.

Zohar, "Tarih eğitimindeki amaç, kültürel, dinsel ve dilsel farlılıkları kucaklamaktır. Günümüzdeki deneyim ve mücadelelere olan ilgisini kavrayabilmektir. Aynı zamanda tarih geçmiş hakkındaki tek bir gerçeği iletmek değildir. Küresel bakış açısı sunmak, geçmişin farklı şekillerde algılandığına dikkat çekmektir" diye konuştu.