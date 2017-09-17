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Eruh’ta 9 Terörist Öldürüldü

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Eruh’ta 9 Terörist Öldürüldü
Siirt'in Eruh ilçesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist gruba yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2'si kadın, 9 terörist etkisiz hale...

Siirt'in Eruh ilçesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist gruba yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2'si kadın, 9 terörist etkisiz hale getirildi. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, etkisiz hale getirilen teröristlerin büyük bir eylem hazırlığında olduğuna yönelik istihbari bilgi edindiklerini vurguladı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Eruh ilçesi kırsalında 2'si kadın, 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. 16 Eylül'de iki terörist grubun Eruh ilçesi kırsalında büyük bir eylem hazırlığında olduğuna ilişkin istihbari bilgi elde edildiğini belirten Vali Atik, bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH timleri, 3. Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandolar ve güvenlik korucularının katılımıyla geniş kapsamlı operasyon başlatıldığını ifade etti. İnsansız Hava Araçlarının (İHA) da destek verdiği operasyonda, terörist grubun 14 kişi olduğunun belirlendiğine dikkat çeken Vali Atik, F-16'larla gerçekleştirilen hava harekatında şu ana kadar 2'si kadın, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyon devam ediyor

Bölgede arama ve tarama faaliyetinin devam edildiğini aktaran Vali Atik, "Yapılan aramada şu ana kadar 2 adet M16, 2 adet Kalaşnikof, bir adet Kanas, bir adet el yapımı patlayıcı dolu çanta, bir adet el bombası dolu çanta, bir adet mühimmat dolu çanta ele geçirildi. Şu anda tüm birliklerimizle birlikte bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Arkadaşlarımız sahadadır. Bizim terörle mücadeledeki azmimiz artarak devam edecektir. Siirt ilimiz ve ülkemizde son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Teröristlerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini de ifade eden Vali Atik, bununla ilgili çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

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