  • BIST 109.050
  • Altın 153,876
  • Dolar 3,8375
  • Euro 4,5051
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 9 °C

Erzincan Belediyesi Vatandaş Odaklı Çalışmalar Gerçekleştiriyor

» »
Erzincan Belediyesi Vatandaş Odaklı Çalışmalar Gerçekleştiriyor
Erzincan Belediyesi vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla Büyük Çarşı İş Hanına tahsilât veznesi açıyor.

Erzincan Belediyesi vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla Büyük Çarşı İş Hanına tahsilât veznesi açıyor. Haftanın 6 günü açık olacak veznelerde vatandaşlar su ve emlak vergilerini kolaylıkla ödeyebilecekler.

Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Yıl içerinde 35 milyona yakın bir para hareketimiz oluyor. Bununla ilgili olarak vatandaşlarımıza ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdik. Hemşehrilerimiz veznelerimiz dışında Halk Bankası ve PTT şubeleri ödeme yapılabiliyor. Ancak esnafının talebi üzerine Büyük Çarşı İş Hanına da bir vezne açıyoruz hayırlı uğurlu olsun." dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biga’da Şeb-i Arus Töreni12 Aralık 2017 Salı 23:13
  • Giresun’da Yaralı Karaca Tedavi Altına Alındı, Çukura Düşen Köpeği Akut Kurtardı12 Aralık 2017 Salı 21:18
  • İstanbul’da Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak12 Aralık 2017 Salı 21:08
  • Galata Mevlevihanesi’nde Şeb-i Arus Programı12 Aralık 2017 Salı 20:28
  • Trump, Taciz Suçlamalarını Yalanladı12 Aralık 2017 Salı 20:13
  • Türkiye Gazetesi Yazarı Ve Tarih Profesörü Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil: "Osmanlı Devleti Bilecik’te Kuruldu"12 Aralık 2017 Salı 20:13
  • Orman Bölge Müdüründen Başkan Ay’a Ziyaret12 Aralık 2017 Salı 19:23
  • Abhazya’dan Türk Balıkçılara Kötü Haber12 Aralık 2017 Salı 18:03
  • Kahta’da ‘Mazeret Yok’ Konulu Konferans Verildi12 Aralık 2017 Salı 17:58
  • Lefkoşa’da Erdoğan’a Hakaret İçeren Karikatür Protesto Edildi12 Aralık 2017 Salı 17:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti