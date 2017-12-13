Erzincan Belediyesi Vatandaş Odaklı Çalışmalar Gerçekleştiriyor

Erzincan Belediyesi vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla Büyük Çarşı İş Hanına tahsilât veznesi açıyor.

Erzincan Belediyesi vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla Büyük Çarşı İş Hanına tahsilât veznesi açıyor. Haftanın 6 günü açık olacak veznelerde vatandaşlar su ve emlak vergilerini kolaylıkla ödeyebilecekler.

Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Yıl içerinde 35 milyona yakın bir para hareketimiz oluyor. Bununla ilgili olarak vatandaşlarımıza ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdik. Hemşehrilerimiz veznelerimiz dışında Halk Bankası ve PTT şubeleri ödeme yapılabiliyor. Ancak esnafının talebi üzerine Büyük Çarşı İş Hanına da bir vezne açıyoruz hayırlı uğurlu olsun." dedi.