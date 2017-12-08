Erzincan Da Çıkan Yangında 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Kuşak köyünde Hasan Öztürk isimli vatandaşın evinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alev iki eve daha sıçradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede yangını kontrol altına aldılar.