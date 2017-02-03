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Erzincan Da Ki 950 Esnafa Sıfır Faizli Kosgeb Kredisi

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Erzincan Da Ki 950 Esnafa Sıfır Faizli Kosgeb Kredisi
Erzincan da ki 950 esnafa sıfır faizli KOSGEB kredisi için destek verilecek.

Erzincan da ki 950 esnafa sıfır faizli KOSGEB kredisi için destek verilecek.

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, KOSGEB'in sıfır faizli kredisine yönelik açıklamalarda bulundu.

Birlik Başkanı Limon açıklamasında KOSGEB'in sıfır faizli 50 bin TL üst limitli kredisine geçen yıl içerisinde başvuran tüm esnafların yararlanabileceğini belirterek, "KOSGEB tarafından 50 bin TL üst limitli sıfır faizli işletme kredisi desteğine talep çok yoğun olmuş ve krediye Türkiye genelinde başvuran 244 bin 980 işletmeden sadece 15 bini bu krediden yararlanabilmiştir. İlimizde ise krediye başvuran 980 esnaf ve sanatkârlarımızdan 38 kişi kredi alabilmişti. Bu gelişmeler çerçevesinde, kredi faiz desteklerinin 2017 yılında da devam edeceği ve şartları taşıyan işletmelerin bu destekten yararlanabileceği açıklanmıştır. Bu bağlamda, KOSGEB tarafından bir kez daha KOSGEB veri tabanına kayıtlı, güncel KOBİ beyannamesi onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan KOBİ'lere, yine aynı şekilde 50 bin TL üst limitli, 12 ay ödemesiz, geri kalanı 3 ayda bir eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği verilecektir.

2016 yılı Aralık ayında verilen KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine başvuruda bulunmuş 244 bin 980 işletmeden söz konusu krediyi kullanarak KOSGEB tarafından destek ödemesi gerçekleştirilen işletmeler hariç olmak üzere, gerekli şartları taşıyan tüm işletmelerin bu destekten yararlanmaları konusunda KOSGEB İcra Kurulu, KOSGEB İdare Başkanlığını yetkilendirmiştir." dedi.

Sıfır faizli kredide KOSGEB'in Kredi Garanti Fonu ile protokol imzalayarak işbirliği yapacağını ifade eden Birlik Başkanı Limon, "Teminat sorunu yaşayan esnaf için Kredi Garanti Fonu da destek verecek. Teminat sorunu olmayan esnafa ödemeler en kısa sürede başlayacak. Teminat sıkıntısı olanlar ise Kredi Garanti Fonu'na (KGF) başvuruda bulunarak, sorununu çözecek. Bu şekilde 950 esnafımızın tamamı KOSGEB'in bu finansmanına erişmiş olacak. KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine yeni başvuru alınmayacaktır. Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olsun." Diye konuştu.

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