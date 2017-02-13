Erzincan Da Yatırımcı İşadamları Bir Araya Geldi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, hükümetin açıklamış olduğu Doğu ve Güneydoğu'da 23 ilde yatırımları artıracak olan teşvik paketi sonrası Erzincan'da...

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, hükümetin açıklamış olduğu Doğu ve Güneydoğu'da 23 ilde yatırımları artıracak olan teşvik paketi sonrası Erzincan'da yatırım yapacak olan ve yapmak isteyen işadamları ile bir araya geldi.

Vali Ali Arslantaş, 23 ili kalkındırmayı, bölgesel kalkınma farklarını yok etmeyi amaçlayan teşvik ve yatırım paketi hakkında daha önce yapmış olduğu bilgilendirme toplantılarının ardından geçen süre zarfında Erzincan'a yatırım yapacak olan işadamları ile değerlendirme toplantısı düzenledi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında; Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkan Vekili Recep Gökalp, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Sarak ile çok sayıda işadamının katılımı ile Erzincan Hilton Garden Inn Otel'de düzenlenen toplantıda teşvik paketi hakkında bilgilendirme yapılarak, yatırımcıların istek ve sorunları ele alındı. Kesin müracaatların 27 Şubat tarihinde sona ereceğine dikkat çeken Vali Arslantaş, Erzincan'ın, sunulan bu fırsattan payına düşeni fazlası ile alması gerektiğine vurgu yaptı.

Toplantı öncesi konuşma yapan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, hükümetin 23 il için açıklamış olduğu teşvik paketinden Erzincan'dan faydalanmak isteyen yatırımcı sayısının 140 olduğunu söyleyerek, burada yatırım yapacak firmalar için ellerinden gelen kolaylığı sağlayacaklarının vurgusunu yaptılar.

Ardından genel bir değerlendirmede bulunan Vali Ali Arslantaş, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, Erzincan'a sunulan bu imkandan tüm yatırımcıların faydalanmasını istedi, teşvik paketi kapsamında Erzincan'da yatırım için 140 müracaatın olduğuna vurgu yaptı.

Eylül ayında Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da ki müjdesi ile başlayan sürecin, mutluluk verici olduğunu söyleyen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Bu süreçte Erzincan'daki sivil toplum kuruluş temsilcileri ve işadamları başta olmak üzere Ankara ve İstanbul'da üretimi artırmaya yönelik toplantılar yaptık. Bu süreçte tüm soru işaretlerine cevap için ilgili bakanlıklarımızla görüşmeler de yaparak endişelerimizin tamamı giderildi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu organize sanayi bölgesinde bulunan önceki ve sonraki yatırımcıları altıncı bölgeye alacak. Üretimi devam edenler ile şimdi yatırım yapacak olanların statüsü aynı olacak. Bugün burada toplanmamızdaki asıl amaçlardan birisi 27 Şubat tarihine kadar kesin müracaatların son tarihi. Kimler müracaatta bulundu, kimler müracaat etmek isterken idareden kaynaklanan hangi sorunlar ile karşılaştı, bunları istişare etmek için toplandık. Yatırımcıların sürekli olarak yanındayız. Gerekli tüm kolaylığı sağlıyoruz. Gerek çalışmalar, gerek tahsisler hızlı bir şekilde yapılıyor. Yatırım yapmak isteyenleri bölgemize bekliyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş Başkanlığında; Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkan Vekili Recep Gökalp, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Sarak, işadamlarının sorularını cevaplandırarak, istek ve sorunlarını not aldılar.

Erzincan'ın da içinde bulunduğu bölgede öncelikli olarak desteklenecek sektörlerin başında; Medikal ve İlaç Sanayi, Mobilya, Güneş Paneli, Züccaciye, Cam ve Ambalaj, Oyuncak, Yapı Malzemeleri Üretimi, Doğal Taş İşleme, Kış Turizmi, Et ve Süt Ürünleri, Meyvecilik, Seracılık, Organik Tarım, Hayvancılık, Madencilik ( Krom Madeni, Hammaddeden Mamul hale getirmek), Tekstil Fabrikaları geliyor.

Öte yandan Erzincan'da yatırım yapmak isteyenlerin talepleri ise Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde alınmaya devam ediliyor.