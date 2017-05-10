Erzincan Havalimanında 4 Ayda 114 Bin 840 Yolcu Uçtu

DHMİ Genel Müdürlüğünden alınan 4 aylık verilere göre Erzincan Havalimanında 114 bin 840 yolcuya verilen hizmet kapsamında toplam uçak trafiği 925 iken,...

Erzincan Havalimanında 4 ayda 114 bin 840 yolcu hizmet aldı.

DHMİ Genel Müdürlüğünden alınan 4 aylık verilere göre Erzincan Havalimanında 114 bin 840 yolcuya verilen hizmet kapsamında toplam uçak trafiği 925 iken, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 856 tona ulaştı.

2017 yılı Nisan Ayı istatistiklerine göre ise Erzincan Havalimanı iç hat yolcu trafiği 33 bin 92, dış hat yolcu trafiği 207 olurken toplamda ise 33 bin 299 oldu. İç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 240 olurken, dış hatlar uçak trafiği ise 2 olmak üzere toplam uçak trafiği 242'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 243 ton olarak gerçekleşti.