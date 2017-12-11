Erzincan Sağlık Müdürlüğünde Devir Teslim Töreni

Erzincan Sağlık İl Müdürlüğümüze atanan Yrd. Doç. Dr. Erkan Hirik, görevi Dr. Mesut Turan'dan devir aldı.

Erzincan Sağlık İl Müdürlüğümüze atanan Yrd. Doç. Dr. Erkan Hirik, görevi Dr. Mesut Turan'dan devir aldı. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı değiştirilerek, yeni görev tanımları belirlendi.

Taşra teşkilatlarında Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Halk Sağlığı Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlükleri altında tek çatıda toplandı.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Yrd. Doç. Dr. Erkan Hirik, 13 yıldır Erzincan Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Mesut Turan'dan devir aldı. Sağlık İl Müdürlüğü makamında düzenlenen devir teslim töreninde konuşma yapan Dr. Mesut Turan; " Erzincan Sağlık Müdürlüğünde bir devir teslim töreni yapıyoruz. Görevimi uroloji uzmanı doktor Erkan Hirik beye devir ediyorum. Hepinizin de bildiği gibi çok uzun süredir. Erzincan'da sağlık hizmeti sunuyoruz. 1993 yılında Erzincan'a geldim. 1 nolu sağlık ocağı hekimliği, daha sonrasında Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü, Sağlık Müdür Yardımcılığı, kısa bir sürede Kızılay Kan Merkezinde görev yaptıktan sonra 4 Kasım 2004 tarihinde, İl Sağlık Müdürü olarak atandım ve dolayısıyla 13 yıldır kesintisiz olarak Sağlık Müdürlüğü görevini yürüttüm. Bu 13 yıllık süre içerisinde ülkemizde, Erzincan'ımızda, köylerimizde, beldelerimizde, sağlık ocaklarımızda, sağlık evlerimizde çok fazla sağlık hizmeti yürüttük. Bugün aşılama oranlarımız yüzde yüz bebek ölümleri Türkiye ortalamasının altında, anne ölümümüz yok artık evlerimize evde bakım hizmetleri veriyoruz. Şehrin yüzde yüzüne 112 Acil Sağlık hizmeti veriyoruz. Diyaliz hizmetlerimiz, acil sağlık hizmetlerimiz, aile hekimlerimiz sayabildiğimiz kadar hizmeti ilimizde, ülkemizde başarı ile yürüttük. Başarılı bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Bundan sonra bu hizmetleri arkadaşımız, Erkan beye ve onun ekibine devir ediyorum. Bu hizmetleri yürüttüğümüz süre içerisinde, hem ülkemizin birliği, beraberliği, hem kendi ilkelerimiz, hem bulunduğumuz bölgenin ve Erzincan'ımızın gerçekleri doğrultusunda hareket ettik. Hakkaniyetle yaptık. Doğru yaptık. Kurumumuzu hiçbir şekilde incitmedik. Kurumumuzun hiçbir şekilde sarsmadık. Büyük bir başarı ile anlımızın akıyla bu hizmetleri bundan sonraki arkadaşlarımıza bırakıyoruz. Bu süreçte beraber çalıştığımız tüm arkadaşlarımızın haklarını helal etmesini diliyor. Görevi devir alan Erkan beye yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Son olarak bir konuşma yapan Sağlık İl Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erkan Hirik ise konuşmasında: " Ben öncelikle Mesut beye Erzincan ilimize uzun zamanlardan beri göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Bana bu görevi layık gördükleri için başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, değerli vekillerimiz, Sağlık Bakanımız ve Sağlık teşkilatına teşekkür ediyorum. Bu klasik bir sözdür ama bir bayrak yarışı olarak nitelenebilir. Bu bir görev bir emanettir. Emaneti şuanda biz devir aldık. Bundan sonraki süreçte bu emaneti devir edene kadar anlımızın akıyla büyük bir çaba sarf ederek, Erzincan'da gelmiş olduğumuz sağlık noktasını daha da iyileştirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Bu süreçte Mesut Beyin tecrübelerinden, birikimlerinden faydalanacağım. Birbirimizden hiçbir zaman kopmayacağız. Sağlık hizmetlerinden yapılması gerekenleri en üst seviyede yapmaya devam edeceğiz. Ben bu vesile ile başta Mesut beye bu zaman kadar görevinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum ve Erzincan'ımız için her şeyin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Devir teslim töreninin sonunda Sağlık İl Müdürlüğü önünde hatıra fotoğrafı çekildi.