Erzincan Tso Başkanı Hayati Gürkan’dan Kudüs Açıklaması

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Gürkan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki göstererek yazılı...

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Gürkan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki göstererek yazılı açıklama yaptı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Gürkan, ABD başkanın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki göstererek, "Bu karar, tüm dünyayı etkileyecek ve sorunları tetikleyecek olan sorumsuzca verilmiş bir karardır." dedi.

Açıklamasında Kudüs'ün tarihi önemine değinen Gürkan, "Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yıl kadar barış ortamında hüküm sürdüğü ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Kudüs'e karşı verilen bu karara tepkisiz kalmak, var olan sorunu görmezden gelmek mümkün değildir. Bu karar, Kudüs'ün tarihi geçmişine aykırı, uluslar arası hukuk ve diplomasiyi hiçe sayan, Ortadoğu barış sürecine ve Filistin meselesinin çözümüne vurulmuş bir darbe niteliğindedir. Kudüs, üzerinde oyunlar oynanacak bir bölge değil, tüm İslam dünyasının kırmızı çizgisidir. Bu talihsiz karar, İslam alemine karşı saygısızca bir tutum, açık bir tahriktir. Ortadoğu'da yeni çatışma alanları oluşturmak ve bölgeyi ateşe atmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu kararı şiddetle kınıyorum." dedi.