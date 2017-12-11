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Erzincan Türk Telekom Spor Süper Ligin İkincisi

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Erzincan Türk Telekom Spor Süper Ligin İkincisi
Türkiye Badminton Süper ligi maçları 11 süper lig takımının katılımı ile Ankara Keçiören'de yapıldı.

Türkiye Badminton Süper ligi maçları 11 süper lig takımının katılımı ile Ankara Keçiören'de yapıldı. Ağırlıklı İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye takımlarının arasında Erzincan Türk Telekom Spor Badminton takımı 10 maç sonucunda 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak Badminton Süper ligini 18 puanla Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Sporcuların yaşlarının rakiplerine göre daha küçük olmaları ve aldığı başarılar spor kamuoyunda takdir ile karşılandı.

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Recep Karakoç ; "Takımımız geçen yıl Badminton süper ligini 5.ncı sırada tamamladı. Bu sene süper ligi 2.nci sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza atmış oldular. İnşallah seneye şampiyon olarak Türkiye'yi ve Erzincan'ı Avrupa şampiyonlar liginde temsil hakkı elde ederiz. Bu başarılar tesadüf değil takımımız Murat Sönmez ve Uğur Erçetin hocalarımız eşliğinde haftada 7 gün antrenman yaparak bu başarılar elde edildi. Erzincan Türk Telekom spor olarak bizlerde maddi ve manevi sponsor olarak destek vermekteyiz. Böyle olunca başarı kendiliğinden geliyor. Son olarak da Kulübümüz milli sporcusu Bengisu Erçetin 17 yaşta Avrupa şampiyonu oldu. Takım halinde Avrupa İkincisi olan Milli takımda kulübümüzden Bengisu Erçetin, Mehmet Yılmaz, Semih Baha Başakın, Sare Ece Başakın ve Yasemen Bektaş yer alarak ayrı bir başarıya imza attılar. Bu başarılarda emeği geçen başta Antrenörlerimiz Murat Sönmez, Uğur Erçetin olmak üzere sporcularımızın göstermiş oldukları bu üstün performanstan dolayı tebrik ediyor, bizlere her türlü desteklerini sağlayan Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'e, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz." dedi.

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