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Erzincan Valiliğinden Kediye İşkence Yapan Askerle İlgili Açıklama

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Erzincan Valiliğinden Kediye İşkence Yapan Askerle İlgili Açıklama
Erzincan Orduevi önünde kediye işkence yapan erin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından Erzincan Valiliğinden açıklama yapıldı.

Erzincan Orduevi önünde kediye işkence yapan erin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından Erzincan Valiliğinden açıklama yapıldı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, "03.12.2017 günü ilimizde meydana gelen ve kamu vicdanını derinden yaralayan elim olayın faali T.H. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmiştir. Erzincan Sulh Ceza Hakimliğince hukukumuzda hayvana yönelik suçlarla ilgili olarak TCK 151/2 düzenlemesinin sadece sahipli hayvanlara yönelik olduğu, sahipsiz hayvanlara ilişkin mevzuatımızın yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanlarla ilgili açık bir kanuni cezai müeyyidenin TCK yahut sair kanunlarda bulunmadığı, iş bu noksanı izale anlamında TCK 151/2'de yer alan sahipli kelimesinin tasfiyesi ile sahipsiz hayvanlar yönünden de hukuki himayenin ve cezai müeyyidenin sağlanmış olacağı anlaşıldığından sahipli kelimesinin anayasaya aykırılığı hususunda Anayasa Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunulmasına, şüpheli T.H.'nin CMK'nın 190'uncu maddesince adli kontrol altına alınmasına ve adli kontrol tedbirleri kapsamında şüphelinin haftanın 7 günü günde 2 defa kolluk birimine imza atmasına karar verilmiştir. Ayrıca şüpheliye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 8'inci maddesinin 2'nci fıkrası ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 35'inci maddesi gereğince 2252 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yine ilgili hakkında Milli Savunma Bakanlığımızca görevlendirilen müfettiş heyetinin idari tahkikat işlemi devam etmektedir" denildi.

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