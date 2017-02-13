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Erzincan Yatırımcılarını Ağırlıyor

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Erzincan Yatırımcılarını Ağırlıyor
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, hükümetin açıklamış olduğu Doğu ve Güneydoğu'da 23 ilde yatırımları artıracak olan teşvik paketi sonrası Erzincan'da...

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, hükümetin açıklamış olduğu Doğu ve Güneydoğu'da 23 ilde yatırımları artıracak olan teşvik paketi sonrası Erzincan'da yatırım yapmak isteyen Simit Sarayı zincirinin sahibi Abdullah Kavukcu ile organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Arslantaş, 23 ili kalkındırmayı, bölgesel kalkınma farklarını yok etmeyi amaçlayan teşvik ve yatırım paketi hakkında daha önce yapmış olduğu bilgilendirme toplantılarının ardından, bu kapsamda Erzincan'a gelen yatırımcılarla birlikte Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Erzincan Vali Ali Arslantaş, Organize Sanayi Bölgesinde yapmış olduğu incelemelerde fabrika sahaları hakkında yatırımcılarla bilgi alış verişinde bulunarak, Erzincan'ın yatırım için en cazip illerden birisi olduğunun mesajını veriyor.

Çalışmaların istenilen seviyede sürdüğünü kaydeden Vali Arslantaş, "Yatırımcıların sürekli olarak yanındayız. Gerekli tüm kolaylığı sağlıyoruz. Gerek çalışmalar, gerek tahsisler hızlı bir şekilde yapılıyor. Yatırım yapmak isteyenleri bölgemize bekliyoruz" dedi.

Erzincan'ın da içinde bulunduğu bölgede öncelikli olarak desteklenecek sektörlerin başında; Medikal ve İlaç Sanayi, Mobilya, Güneş Paneli, Züccaciye, Cam ve Ambalaj, Oyuncak, Yapı Malzemeleri Üretimi, Doğal Taş İşleme, Kış Turizmi, Et ve Süt Ürünleri, Meyvecilik, Seracılık, Organik Tarım, Hayvancılık, Madencilik ( Krom Madeni, Hammaddeden Mamul hale getirmek), Tekstil Fabrikaları geliyor.

Öte yandan Erzincan'da yatırım yapmak isteyenlerin talepleri ise Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde alınmaya devam ediliyor.

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