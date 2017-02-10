Erzincan’da Bylock Operasyonu: 23 Gözaltı

Erzincan'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda ByLock kullandığı tespit edilen 23 kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda ByLock kullandığı tespit edilen 23 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından ByLock kullandığı tespit edilen 26 kişiden 23'ü görev yaptıkları Erzincan Üniversitesi, Erzincan İl Özel İdaresi, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzincan Kamu Hastaneleri Birliğinin yanı sıra ilçe ve belde belediyelerinde gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.