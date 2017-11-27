Erzincan’da Çatıdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da evinin çatısını onarmaya çalışan 59 yaşında ki vatandaş düşerek hayatını kaybetti.

Erzincan'da evinin çatısını onarmaya çalışan 59 yaşında ki vatandaş düşerek hayatını kaybetti.

Erzincan'da önceki gün Geçit Beldesi'nde ki evinin damlayan çatısını onarmak için evin çatısına çıkan Ali Kılıç (59) dengesini kaybederek düştü.

Olayı gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.