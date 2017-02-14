Erzincan’da Kurtuluş Coşkusu

13 Şubat Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında zafer yürüyüşü düzenlendi.

13 Şubat Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında zafer yürüyüşü düzenlendi.

Düzenlenen yürüyüş etkinliği kapsamında Erzincan Belediyesi önünde toplanan binlerce Erzincanlı Cumhuriyet Meydanına kadar ellerindeki meşalelerle zafer yürüyüşü yaptılar.

Gerçekleştirilen etkinliğe Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan Belediyesine ait Mehter Takımı ve atlı cirit takımlarının oluşturduğu kortej ile Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyen vatandaşlar meydanda gökyüzüne fırlatılan havai fişeklerle coşkulu anlar yaşadı.