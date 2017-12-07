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Erzincan’da Kyk’lı Gençler Gelecek İçin Fidan Dikti

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Erzincan’da Kyk’lı Gençler Gelecek İçin Fidan Dikti
Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor...

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında fidan dikim çalışmalarına bu eğitim-öğretim yılında da devam ediyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 10 Mayıs 2016 tarihinde imzalanan protokol uyarınca KYK Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan öğrenciler Erzincan-Sivas karayolu üzerinde bulunan KYK Ormanı'nda 81 ille eş zamanlı olarak yeni fidanları toprakla buluştururken geçen sene diktikleri fidanların bakımını yaptılar ve kuruyan fidanları yenileriyle değiştirdiler.

Ağaç, orman sevgisi ve yeşilin yaşatılması konusunda gençlerde farkındalık oluşturmanın amaçlandığı etkinlikte KYK yurtlarında kalan öğrenci sayısı kadar ağacın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

"Her KYK'lı Bir Fidandır" sloganıyla işe koyulan KYK'lı gençlerin geleceğe umut olma çabaları takdire şayandı. KYK'lı gençler yazdan kalma bir günün ve açık havanın tadını çıkarırken fidanları toprakla buluşturmanın heyecanını ve beraberinde gelen mutluluğu yaşadılar.

Ağaç dikme etkinliği sürecinde ve sonunda duygularını dile getiren öğrenciler fidanlarla toprağı buluşturmanın ne kadar ulvi bir görev olduğundan, yeryüzündeki yeşil alanların artırılmasında paylarının bulunmasının verdiği gururdan bahsettiler. Etkinliği düzenleyen Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile , Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na şükranlarını sunan KYK'lı gençler ağaç dikme etkinliklerinin artarak devam etmesini talep ettiler.

Program sonunda söz alan KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek 2016-2017 eğitim öğretim yılında "Her KYK'lı Bir Fidandır" sloganıyla başlayan ağaç dikme etkinliğinin bu eğitim öğretim yılında da hız kesmeden devam ettiğini ve dikilen fidanların bakımlarının da belirli periyodlarla yapılacağını belirterek etkinliğe katılan tüm öğrencilere, KYK çalışanlarına ve Erzincan Orman İşletme Şefliğine teşekkür etti.

Ağaç dikme etkinliğinde konuşan Erzincan Orman İşletme Şefi Tekin Işık 2017 yılının son fidan dikim etkinliğini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile gerçekleştirdiklerini bu dikimle beraber toplam 11.000 fidanı KYK'lı Gençler için toprakla buluşturduklarını söyledi. Fidan dikim çalışmalarının hız kesmeden önümüzdeki dönemde de süreceğini belirten Işık , KYK'lı Gençlere de heveslerinden dolayı teşekkür etti.

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