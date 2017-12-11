Erzincan’da Masterler Ve Veteranlar Atletizm Yarışmaları Yapıldı

Erzincan'da Masterler ve Veteranlar Atletizm Yarışmaları düzenlendi.

Erzincan'da Masterler ve Veteranlar Atletizm Yarışmaları düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor ile Sağlık il müdürlüğünce düzenlenen Masterler ve Veteranlar Atletizm Yarışmaları, farklı yaş gruplarında çok sayıda katılımcıyla yapıldı.

Yarışlarda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erkan Hirik, Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdet Gül, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyruklıyıldız da ter döktü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mumcu, yarışların ardından yaptığı açıklamada, "Koşabiliyorsan koş, koşamıyorsan yürü, yürüyemiyorsan alkışla" sloganıyla düzenledikleri yarışların yoğun ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bu etkinliğimizde 35-65 yaş arasında bir sınır koymuştuk ancak gençlerimizin de yoğun ilgisi oldu. Günümüzde sağlıklı yaşam için hareket şart. Hareketli yaşamın birçok hastalığın önüne geçeceğine inanıyorum. Günümüzde sağlık sorunları artmış durumda. Biz bu nedenle kendimizi önleyici kurum olarak görüyoruz. Ben tüm halkımızı burada spor yapmaya davet ediyorum."

Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül de hareketsizliğin, sağlık açısından en büyük risklerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu tür aktivitelere katılmamız oldukça önemli ve gerekli. Biz bu yarışlara diğer meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza örnek olmak amacıyla katıldık. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan bu organizasyon şehrimizde büyük bir sosyal aktivite olarak öne çıkmaktadır. Bu faaliyetleri çok önemsiyoruz. Bundan sonrada bu tarz faaliyetlere katılmaya devam edeceğiz."

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kuyruklıyıldız da sağlıklı yaşam için herkesi hareketli yaşam sürmeye davet etti.

Yarışmalar sonunda kategorilerinde dereceye girenlere madalya verildi.