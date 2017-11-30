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Erzincan’da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

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Erzincan’da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsünün buzlu zeminde kayarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Erzincan'da yolcu otobüsünün buzlu zeminde kayarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 08.00 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolu Yollarüstü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas'tan Erzurum istikametine giden 25 EV 625 plakalı otobüs, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kazada otobüs içerisinde sıkışan yaralıların kurtarılması için olay yerine AFAD ekipleri ile Erzincan merkez ve ilçelerden çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri de gönderildi.

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