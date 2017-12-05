  • BIST 105.215
  • Altın 159,049
  • Dolar 3,8803
  • Euro 4,5978
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 14 °C

Erzincan’da Özel Sporcular Jimnastik Şampiyonası Yapıldı

» »
Erzincan’da Özel Sporcular Jimnastik Şampiyonası Yapıldı
Erzincan'da 7 ilden sporcuların katılımıyla Jimnastik şampiyonası gerçekleştirildi.

Erzincan'da 7 ilden sporcuların katılımıyla Jimnastik şampiyonası gerçekleştirildi. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 13 Şubat spor salonunda gerçekleştirilen Dünya engelliler günü Jimnastik şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu.

Erzincan, Ardahan, Tunceli, Erzurum, Manisa, Adana ve Tokat illerinden gelen Özel Sporcular, derece yapabilmek için tüm hünerlerini yarışma alanında sergilerken, onları izlemeye gelen aileleri ise tribünde büyük heyecan yaşadı. Özel sporcular, Down ve mental kategorisinde yarışan sporcuların performansları büyük beğeni topladı. Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Down sendromlu Özel sporcular kategorisi Level A erkeklerde Manisa'dan Eren Vural birinci, Kerem Gülen ikinci, Adıyaman'dan Mert Kasar ikinci olurken Manisa ilinden Muhammed Alaca üçüncü oldu. Down sendromlu Özel sporcular kategorisi Level A bayanlarda; Adıyaman'dan Fatma Bozan birinci, Manisa'dan Elifnaz Gemitaş ikinci, tunceli'den Kardelen Coşkun ikinci, Erzurum'dan Esila Laloğlu üçüncü oldu. Down sendromlu Özel sporcular kategorisi Level 3 bayanlarda Erzurum'dan Sümeyye Uruk birinci oldu. Down sendromlu Özel sporcular kategorisi Level 1 erkeklerde Erzincan'dan Birkan Kurutaş birinci oldu. Mental Özel Sporcular kategorisinde Level 1 bayanlarda; Adana'dan Eylül Özkoyuncular birinci, Manisa'dan Hilalnur Ece ikinci oldu. Mental Özel Sporcular kategorisinde Level 2 erkeklerde Tokat ilinden Servet Kurt birinci oldu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi: Nazilli Belediyespor 77 - Antalya Yıldız 6004 Aralık 2017 Pazartesi 22:13
  • Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Kayserispor: 2 (Maç Sonucu)04 Aralık 2017 Pazartesi 21:18
  • Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Antalyaspor: 0 (Maç Sonucu)04 Aralık 2017 Pazartesi 21:13
  • Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Kayserispor: 1 (İlk Yarı)04 Aralık 2017 Pazartesi 20:03
  • Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk Yarı)04 Aralık 2017 Pazartesi 20:03
  • Bb Erzurumspor - Manisaspor Maçının Ardından04 Aralık 2017 Pazartesi 19:33
  • Abdurrahim Albayrak: "Başkan Sana İhtiyacımız Var Dese, Fatih Terim Para Bile Konuşmaz"04 Aralık 2017 Pazartesi 19:23
  • Tff 1. Lig: Bb Erzurumspor: 1 - Manisaspor: 104 Aralık 2017 Pazartesi 19:18
  • Bucaspor’da Mehmet Bulut İstifa Etti04 Aralık 2017 Pazartesi 17:28
  • T.m. Akhisarspor’da Okan Buruk Karnesi04 Aralık 2017 Pazartesi 17:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti