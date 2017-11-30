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Erzincan’da Şarampole Devrilen Otobüste 1 Kişi Öldü, 25 Kişi Yaralandı

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Erzincan’da Şarampole Devrilen Otobüste 1 Kişi Öldü, 25 Kişi Yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Erzincan-Erzurum karayolunun Yollarüstü mevkiinde meydana gelen kazada 25 EV 625 plakalı otobüs, gizli buzlanma sebebiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Kazada otobüste sıkışan yaralıların kurtarılması için olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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