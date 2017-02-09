Erzincan’da Şubat Ayı Meclis Toplantıları Tamamlandı

Erzincan İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında yapıldı.

Erzincan İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında yapıldı. Beş gün süren toplantılarda köy ve ilçelerde yapılması planlanan içme suyu, asfalt, kanalizasyon, onarım bakım gibi çalışmaların yanı sırı kamu kurum ve kuruluşların yatırımları görüşüldü.

Toplantılarda alınan kararlar şöyle; "Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 17 Sokak, No: 3'te bulunan 535 ada, 20 parsel nolu iki katlı kargir binanın (Eski Özel İdare Hizmet Binası ve Misafirhanesi) satışının yapılmasına,

İl Genel Meclisi tarafından, 06.09.2013 tarih ve 247 sayılı kararı ile onanmış ayrıca İl Özel İdaresi ilan panosunda ve İnternet sitesinde bir aylık (30 gün) askı süresi için askıya çıkarılmış ve kesinleşmiş olan İlimiz Tercan İlçesi Yalınkaş Köyü "Çocuk Dostu Köyler" projesi kapsamında yapılan imar planlarının iptali ile ilgili konunun, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe Komisyonlarına sevkine,

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Bahçelievler Mahallesi Atatürk Parkı içerisinde bulunan ve 1992 yılında yapılan lojmanların gerekli bakım, onarım ve çeşitli işlerinin yapılabilmesi için Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Hesaplarına İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Bütçesinden 80.000,00 TL ödenek aktarılmasına,

İl Özel İdaresi Merkez Köylere yönelik Çöp Toplama Projesi kapsamında köy güzergahları üzerinde bulunan petrol ve sosyal tesis gibi ticari işletmelerin işletmeye en yakın köylerin araçların çöp toplanması için gidiş veya dönüşlerinde çöplerin alınma bedeli (aylık, haftalık veya gün bazında) ile yıllık artışlarının belirlenmesi ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine,

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Tercan İlçesinde Camii Şerif Mahallesi Okullar Mevkii, 2013 ada, 3 parsel, 1645 m2 yüzölçümlü boş bulunan ve kullanılmayan eski 17 Şubat İlköğretim okul binası ve bahçesinin Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yapılıncaya kadar, daha önce İl Genel Meclisi'nin 05.09.2016 tarih ve 216 Sayılı kararı ile Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan tahsisin iptal edilerek, Tercan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilmesine,

Eski Beybağı Mahallesi mevkii 364 ada, 1 ve 10 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Osmanlı Hamamları tarzında inşa edilmiş Nafız Paşa Hamamının onarılabilmesi için kamulaştırılarak turizme kazandırılmak istenildiği Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ilgi yazı ile talep etmiştir.

Bu nedenle söz konusu kamulaştırma işleminin yapılabilmesi için 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince İl Özel İdaresi 2017 yılı yatırım programına alınmasına, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 26.maddesinin (b) bendi gereğince kamulaştırma işleminin yapılmasına,

İl Özel İdaresi Memur Norm Kadro listesinde boş olan, 1 adet 1.derece Tekniker kadrosunun iptal edilerek, yerine ihtiyaca binaen 1 adet 3.derece Tekniker kadrosu ihdas edilmesine,

Refahiye İlçesi Aşut Köyü Ozan Mezrası sınırları içerisindeki I41A04C1C paftasında yer alan 137 Ada, 7 nolu parsel ve 143 nolu imar adasında yaklaşık 1200 m2.lik tescil dışı taşınmaz alan üzerinde hazırlanan tadilat İmar Planının Onaylanmasına,

İliç İlçesi Özlü Köyü sınırları içinde Seçim ÇAĞDAŞ'a ait olan 163 ada, 9 parsel nolu arazi üzerinde konut yapılmak için hazırlanan uygulamalı imar planının onaylanmasına,

Erzincan'ın için Erzincan Türkülerini seslendiren Sanatçılarımızın, İlimizde yapılması planlanan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programına katılımlarını sağlamak ve gerekli ön çalışmaların yapılması için kurulacak komisyon Başkanlığında Vali Yardımcısı Fatih Mehmet Kara, Üyeler; Gençlik Spor İl Müdürü Burak Mumcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, Kredi Yurtlar Müdürü Fevzi Çakmak, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Salim Saltaş, İl Genel Meclisi Üyeleri Recep Gündüz ve Dursun Ali Aksu'ya görev verilmesine,

Otlukbeli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı muhtelif işlerinde kullanılmak üzere 14.000,00 TL. ödeneğin İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Bütçesinden Otlukbeli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına,

İl Özel İdaresi 2016 yılı Sosyal Tesis Yatırım Programında bulunan Erzincan Merkez Hacı Ali Palangası Köyü Cem evi onarımı işi için aktarılan 15.000,00 TL ödeneğin Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarında olduğu, onarım işinin 2016 yılı içerisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadığı ve söz konusu ödeneğin 2017 yılı içerisinde kullanılacağı, köy muhtarının da isteği doğrultusunda 15.000,00 TL ödeneğin aynı köyün sulama kanalı yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,

Merkez Çatalarmut Köyü Köy Camisi ve Konağının onarımı işi için mahallinde teknik elemanlar tarafından yapılan inceleme sonucunda 58.000,00 TL.lik onarım keşfi hazırlandığı ancak bu köy için 2017 Yılı Sosyal Tesis programına ödenek konulmadığı, söz konusu onarım işlerinin yapılabilmesi için 50.000,00 TL ödenekle İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım programına alınmasına ve ödeneğin Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Hesaplarına aktarılmasına,

Merkez Işıkpınar Köyünde bulunan Canahmet Camisinin çatı ve genel onarım işlerinin köy halkı tarafından yapıldığı, cami içerisine döşenmesi planlanan halı maliyetinin 15.000,00 TL olduğu ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle alınamadığı, söz konusu ödeneğin İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı bütçesinden karşılanmasına,

Merkez Çatalarmut ve 5 köyün ortaklaşa kullandıkları içme suyu deposunun etrafının doldurulmadığından tehlike arz ettiği, söz konusu dolgu işinin İl Özel İdaresine ait araçlarla yapılmasına,

Üzümlü İlçesi Bayırbağ Köyü Kanalizasyon Tesisi İller Bankası A.Ş.'den hibe olarak temin edilen ödenekle 2016 yılında ihale edilerek yapımı gerçekleştirilmiştir. Ancak gerek kanalizasyon tesisinin yapımı aşamasında gerekse tesisin ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeni ile köyün içme suyu şebekesinde ciddi sıkıntılar,arızalar meydana gelmektedir. Bu nedenle yenilenmesi gereken içme suyu şebekesinin 2017 yılında ihale edilerek yapılabilmesi için Üzümlü Bayırbağ Köyü içme suyu şebekesi yenileme işinin 550.000,00 TL ödenekle İl Özel İdaresi Bütçe imkanları ile İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Ek Yatırım Programına alınmasına,

2942 Sayılı Kanunun 30. maddesi uygulanması kapsamında enerji geçiş hattı güzergahında bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Üzümlü İlçesi Bayırbağ Köyü, 1305 parselde 6.600.00m yüzölçümlü (ağaçlı sulu tarlanın) taşınmazın 2.830,46 m2'lik kısmına yönelik (01.09.2036 tarihine kadar 19 yıl süre ile) irtifak hakkının TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne Aras Bölge Koordinatörlüğü Kıymet Takdir Komisyonu tarafından tespit edilen 8.491,38 TL bedel ile irtifak hakkı edilmesi için izin verilmesine,

Bakanlar Kurulunca Kararlaştırılan Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Karar kapsamında belirtilen iller arasında İlimiz de yer almaktadır. İl Özel İdaresi tarafından geniş kapasiteli bir kilit parke bordür, briket gibi yapı malzemeleri üretim tesisi yaptırılması düşünülmektedir.

Söz konusu üretim tesisinin İl Özel İdaresi bünyesinde kurulmuş ve sermayesinin %100'ü İl Özel İdaresine ait olan ERİDARE A.Ş. tarafından Cazibe Merkezi Programı kapsamındaki destek paketlerinden yaralanarak yaptırılması için müracaatta bulunulmasına, bunun için gerekli sabit yatırım tutarının ve diğer teminatların İl Özel İdaresi Bütçesinden karşılanmasına,

Merkez İlçe Gümüştarla Köyünün kanalizasyonu olmadığı ve İl Özel İdaresi 2017 Yılı Yatırım Programınada alınmamış olduğundan, 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınmasına ve ödenek temin edildiğinde yapılmasına,

Merkez İlçe Ekmekli Köyünün Aşağı Mahallesinin bağ, bahçe ve arazinin sulanması için 142 metre Sulama Borusu 350.lik Korige Borunun İl Özel İdaresi ambar mevcutlarından verilmesine,

İl Özel İdaresi 2017 Yılı Yatırım programında yer alan İlimiz Refahiye İlçesi Karayaprak gurup yolu işi için ayrılan 250.000,00 TL, Konak Köyü Tahar mezrası Kanalizasyon Tesisi işi için ayrılan 40.000,00 TL, Güzle Köyü Kanalizasyon işi için ayrılan 100.000,00 TL, Ekecik Köyü Sulama işi için ayrılan 100.000,00 TL, toplam 490.000,00 TL. ödeneğin,

Refahiye İlçesi Kuzuluk Köyü kanalizasyon ve fosseptik işi için 90.000,00 TL, Mendemel Köy çukuru istinat duvarı işi için 60.000,00 TL, Ortagöze Köyü Tuzla konağı kanalizasyon, fosseptik ve içme suyu işleri için 150.000,00 TL, Kabuller Köyü kanalizasyon ve fosseptik işi için 90.000,00 TL, Çat Köyü sulama işi için 40.000,00 TL, Sağlık Köyü Kuççullu mezrası Kanalizasyon ve fosseptik işleri için 60.000,00 TL. olarak kullanılması için tahsis değişikliği yapılmasına,

İliç İlçesi Leventpınar Köyünün içme suyu şebekesinin çok eski olduğundan devamlı arıza verdiği, söz konusu hattı kısmen köy katkılı olarak yenilenmesi için İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme yapılarak İl Özel İdaresi 2017 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,

Kemah İlçesi Konuksever Köyünde yapılan menfezlerin etraflarının dolgu çalışmalarının İl Özel İdaresine ait iş makineleri tarafından yapılmasına,

Üzümlü İlçesi Karakaya Köyünün sulama işleri ve yol geçişlerinde kullanılmak üzere 40 metre 400.lük borunun İl Özel İdaresi ambar mevcutlarından verilmesine,

Tarım ve Hayvancılığın, buna bağlı olarak süt üreticiliğinin geliştirilmesi amacıyla 20 ton kapasiteli süt soğutma tankı aracının 1 yıl süreyle ihale yöntemiyle kiralanarak Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesini, ödeneğinin İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinden karşılanmasına,

Kemaliye İlçesi Yaka Köyünde meydana gelen heyelan sonucunda mevcut içme suyu ishale hattının zarar gördüğü, söz konu hattın tamiratı için 10.000,00 TL. ödeneğin İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Bütçesinden karşılanmasına,

Merkez İlçeye bağlı tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde son yıllarda büyük artış gösteren yaban domuzu ile mücadelede sürek avının yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan av fişekleri, fosforlu yelek, şapka ve iaşe alımı gibi giderlerin karşılanması için İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Bütçesinden tertip açılarak 20.000,00 TL. ödeneğin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hesaplarına aktarılmasına,

Merkez İlçe Köylerinin aydınlatma direkleri için İl Özel İdaresi tarafından 2016 yılında TEDAŞ'a ne kadar para ödendiğinin bilinmesi ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,

İl Özel İdaresi 2017 Yılı Yatırım programında yer alan İlimiz Kemah İlçesi Akyünlü Köyü Köy Konağı işi için ayrılan 40.000,00 TL. ödenekten 10.000,00 TL.sinin İncedere Köyü mezarlık duvarı yapımı işinde kullanılması için tahsis değişikliği yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,

Otlukbeli İlçe Merkezinde bulunan mevcut 12 km. sulama kanallarının bakım ve onarım işlerinin İl Özel İdaresi tarafından yapılabilmesi ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,

İl Özel İdaresi 2017 Yılı Sosyal Tesis Yatırım Programında yer alan İlimiz Çayırlı İlçesi Doğanyuva Köyü boru alımı işi için ayrılan 10.000,00 TL. ödeneğin aynı köyün içme suyu inşaatı işinde kullanılmak üzere, Göller Köyü parke yapımı işinde bulunan 30.000,00 TL. ödeneğin aynı köyün Aşevi ve Köy Konağı bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,

Merkez ve İlçe köylerine gönderilen Sosyal Tesis ödeneklerinin ilgili Muhtarlar ve İlçelerin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aranarak ödeneklerin hangi işlerde kullanıldığına dair İhtisas Komisyonları tarafından çalışma yapılarak rapor halinde İl Genel Meclisi'ne bilgi verilmesi ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine oy birliğiyle karar verildi.