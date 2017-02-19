Erzincan’da Sürek Avı Gerçekleştirildi

Erzincan'da çiftçilerden gelen şikayet üzerine harekete geçen Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Uluköy'de domuz sürek avı başlattı.

Erzincan'da çiftçilerden gelen şikayet üzerine harekete geçen Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Uluköy'de domuz sürek avı başlattı. Erzincan Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü üyeleri ile köylerdeki avcıların katılımıyla Uluköy civarında domuz sürek avı yapıldı. Avcılar yaban domuzu popülasyonunu bertaraf etmek için gün boya arazide avlanma yaptı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün organizasyonu ile Uluköy'de yaban domuzu sürek av düzenlendi. Sebzeciliğin yoğun şekilde yapıldığı Uluköy civarına inen yaban domuz sürülerinin üreticilerin ürünlerine zarar vermeye başlaması üzerine vatandaşlar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne başvurdu. Bunun üzerine İl Müdürlüğü sürek avı başlattı. Erzincan Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü üyeleri ile civar köylerdeki avcıların katılımı ile Uluköy civarında domuz sürek avı yapıldı. Avcıların yoğun ilgi gösterdiği sürek avında avcılar yaban domuzu popülasyonunu bertaraf etmek için gün boya arazide avlanma yaptı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Sadettin Taşkesen sürek avı hakkında bilgi vererek, "Uluköy bizim tarımsal faaliyet bakımından potansiyeli en yüksek köylerimizden birisidir. Kırsal alan ve dağ yamaçlarına yakın olan bir köyümüz olduğundan yaban hayvanları sürekli buradaki tarımsal faaliyetlere çok ciddi zararlar vermektedir. Bu köyümüzde büyük oranda sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Burada yetiştirilen ürünlere yaban domuzları tarafından çok büyük zararlar verilmektedir. Köy muhtarı tarafından bizlere böyle bir müracaatı oldu ve Valimizin oluru ile yaban domuzu sürek avı başlattık." dedi.

Erzincan Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü üyesi Yılmaz Toyran ise yaptığı açıklamada, "Tarım İl Müdürlüğünün bu konuda bize bir talebi oldu. Kulüp olarak bizlerde bu ava iştirak ettik. İlk önce avcılarımız ve sürencilerin güvenliği ile ilgili toplandı yaptık. İnşallah güzel bir av geçer. Köylülerimize yardımcı olmak için bizler buradayız. Sebze ve meyve yetiştiriciliğinin fazla olduğu köyde, yaban domuzları köylüleri zarar uğratıyor. Bunun önüne geçilebilmesi amacıyla böyle sürek avı düzenlendi ve bizlerde katıldık." dedi. Uluköy Köy Muhtarı Yavuz Bebek, "Yaban hayvanları arazimize, mahsulümüze zarar verdiği için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden böyle bir talebimiz oldu. Talebimiz değerlendirildi ve sürek avı yapılıyor." şeklinde konuştu.