Erzincan’da Trafik Kazası; 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinden Erzincan istikametine gitmekte olan Halit Türkoğlu isimli sürücünün kullandığı 16 P 4784 plakalı otomobil, aynı istikamette önünde seyir halinde olan İbrahim Özmen isimli sürücünün kullandığı 36 ES 178 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Halit Türkoğlu, araç içinde sıkışması sonucu yaralanırken, otomobilde bulunan Nesim Türkoğlu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Halit Türkoğlu, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, Nesim Türkoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.