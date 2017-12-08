Erzincan’da Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Erzincan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ercan Yıldırım (28) idaresindeki 24 DH 663 plakalı otomobil, Erzincan Çağlayan karayolu Yeşilyurt mevkiinde Nuri Paça (45) yönetimindeki 24 AC 937 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından araçlarda sıkışan yaralılar için bölgeye Erzincan İl Affet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Nuri Paça (45), Ercan Yıldırım (28), Mercan Delen (62), Hüseyin Arslan (27), Kıymet, Asmen ve Irmak Paça kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, 24 AC 937 plakalı otomobil sürücüsü Nuri Paça ve Mercan Delen ise Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.