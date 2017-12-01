Erzincan’da Uyuşturucu Uygulaması

Erzincan'da bir otobüste yolculuk yapan şahsın üzerinde 165 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, Erzincan'a uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi alınması üzerine Erzincan-Sivas karayolu üzerinde yol uygulaması yapıldı. Uygulamada, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüste seyahat eden T.C. (34) isimli şahısın üzerinden 165 adet ecstasy ele geçirildi.
Şahıs hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.
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