Erzincan’daki Camilerde "Güneşin Doğduğu En Hayırlı Gün: Cuma" Konulu Hutbe Okundu

Erzincan'daki camilerde cuma namazında "Güneşin doğduğu en hayırlı gün: Cuma" konulu hutbe okundu. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Son zamanlarda sıkça duyduğumuz "kara cuma" ifadesi, müminler olarak hepimizi rahatsız etti. Zira bizim inancımızda bütün günler Allah'ındır. Her günün sabahı, aydınlık bir geleceğe uyanıştır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'daki Yeni Sanayi Camii'nde, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Güneşin doğduğu en hayırlı gün: Cuma" konulu hutbe okundu. Müslümanların bayramı olan Cuma gününde tüm Müslümanlar Yeni Sanayi Camii'ne akın ederek cuma namazını kıldı.

Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır okuduğu hutbede, "Peygamberimiz'in (s.a.s) ifadesiyle güneşin doğduğu en hayırlı gündür Cuma. Bu yüzdendir ki Cuma, Yüce Dinimiz İslam'ın sembollerinden biridir. Cuma rahmettir. Cuma berekettir. Cuma huzurdur. Şu kadar var ki; inancımızda her bir saniyemiz, her bir günümüz değerlidir. Çünkü zamanı yaratan da, bizlere emanet olarak lütfeden de Yüce Rabbimizdir ve Allah katında zamana ne atfedildiğinden, günlerin nasıl isimlendirildiğinden daha önemlisi vaktin nasıl değerlendirildiğidir. Her bir nefesimizi Rabbimizin rızası doğrultusunda tüketip tüketmediğimizdir. Kısacık ömür sermayemizi ebedi bir kazanca dönüştürüp dönüştüremediğimizdir" dedi.

"Son zamanlarda sıkça duyduğumuz "kara cuma" ifadesi, müminler olarak hepimizi rahatsız etti" diyen Karabayır, "Zira bizim inancımızda bütün günler Allah'ındır. Her günün sabahı, aydınlık bir geleceğe uyanıştır. Bir inancın sembolünü hedef alan ve mensuplarını yok sayan böylesi saygısız ifade ve yaklaşımların bizim geleneğimizde yeri yoktur. Bir dinin kutsalının çılgınca ve sınırsızca bir tüketim anlayışına alet edilmesi asla kabul edilemez bir durumdur. Zihinlerde olumsuz bir algı oluşmasına sebep olacak bu tür gayretler karşısında müminler olarak bizlere düşen, dinimize ve değerlerimize sımsıkı sarılmaktır. Bugün insanlığa karşı en önemli görevimiz, Yüce dinimiz İslam'ı, hidayet rehberimiz Kur'an'ı, alemlere rahmet Peygamberimizi en iyi şekilde temsil etmektir, doğru tanıtmaktır. Unutmayalım ki biz bu uğurda gayret ettiğimiz müddetçe Allah'ın yardımı da bizimle beraber olacaktır" ifadelerini kaydetti.

"Bu olumsuz tavır inananlar olarak hepimizi derinden yaralamıştır"

Cuma hutbesinin ardından cuma namazı kılındı. Namazın ardından açıklamada bulunan Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır, "İnsan olmanın en büyük erdemi, insanlığın gereği, diğer insanların inançlarına, onların adet ve gelenek göreneklerine sırf insan olmaları hasebiyle saygı duymaktır. Bir insan diğer bir insanın mukaddesatına alay etmemeli, onu hafife almamalıdır. İnsanlar birbirlerinin mukaddesatına saldırmamalıdır. İnanır veya inanmaz ama karşı tarafın mukaddesatı olduğu için saygı duymak durumundadır. Bu vesileyle son günlerde "kara cuma" diye adlandırılan bu olumsuz tavır inananlar olarak hepimizi derinden yaralamıştır. Cuma günümüz bizim için kutsal bir gündür. Bu kutsalımızın ticarete, şahsiyete ve siyasete alet edilmesi bizleri derinden üzmüştür. Bunların olmamasını temenni ediyoruz. Özellikle bu son günlerde birlik ve beraberliğimizi bizi bir ve beraber eden bütün değerlerimizi daha canlı tutulması gerekirken bu tür saldırılara kasıtlı veya kasıtsız tavırlara karşı bir ve beraber olmalıyız" diye konuştu.