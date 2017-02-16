Erzincan’dan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına 70 Proje

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan'da 24 belde ve ilçe belediye başkanları ile yapmış olduğu toplantının ardından hazırlanan 70 proje Çevre ve Şehircilik...

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan'da 24 belde ve ilçe belediye başkanları ile yapmış olduğu toplantının ardından hazırlanan 70 proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun; il valileri ile yapmış olduğu video konferans görüşmesinin ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, ilçe kaymakamları, Erzincan'daki 24 belde ve ilçe belediye başkanları ile 2017 yılı yatırım proje değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda; sosyal dokunun ele alınarak, kalıcı çözümlerin üretilmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Arslantaş, belde ve belediye başkanlarına bölgelerinde yapacakları projeler karşılığında kaynak sağlanacağını söyledi. Vali Ali Arslantaş, Belde ve ilçe belediyelerin, Erzincan'da ilgili kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde hareket ederek; kreş, gençlik merkezleri, engelli merkezleri, kadın merkezleri, dini eğitim tesisleri, semt sahaları başta olmak üzere bu çerçevede projeler yapılması talimatının ardından bu kapsamda Erzincan genelinde 70 proje hazırlandı.

Hazırlanan 70 adet proje, Vali Ali Arslantaş başkanlığında; Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun ve Ak Parti İl Başkanı Orhan Bulut'un da katılımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye elden teslim edildi.