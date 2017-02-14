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Erzincan’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü

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Erzincan’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü
Erzincan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Erzincan Belediye Sarayı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumu...

Erzincan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Erzincan Belediye Sarayı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Gerçekleştirilen törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Sebahattin Türker, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, siyasi parti temsilcileri, askeri, sivil erkan ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen tören, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Sebahattin Türker, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından Saygı Duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra bir konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Bugün ekmeğiyle doyduğumuz, suyuyla can bulduğumuz güzel Erzincan'ımızın düşman işgalinden kurtarılışının 99. yıl dönümünü kutluyor olmanın engin mutluluğunu hep birlikte bir kez daha yaşıyoruz. Erzincanlılar, işgalci Rus birlikleri ve onların iş birlikçisi Ermeni çetelerine karşı tek yumruk olarak amansız bir mücadeleye girişmişlerdir. 1916 ve 1918 tarihleri arasında vatan topraklarımızda hangi zulüm var ise ilimizde de bu vahşetler devam ediyordu. Türk milletinin kahraman evlatları, 13 Şubat 1918 Çarşamba günü Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile Batı Dersim Komutanı Binbaşı Halit beyin emrindeki kuvvetlerle taarruza geçmiş, Albay Morel ve emrindekiler Çardaklı Boğazı ve Fırat Vadisi'nden başlayan taarruzla geri çekilmişlerdir." Diye konuştu.

Erzincan Belediyesi önündeki törenlerin ardından, Erzincan Belediyesi Sergi Salonu'ndaki "Osmanlı Arşivi Belgeleri ile 1. Dünya Savaşı'nda Erzincan" ve "1939 Depremi Öncesi Erzincan" resim sergisinin açılışı yapıldı. Daha sonra ise Yrd. Doç. Dr. Erdem Yavuz tarafından Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşu konulu konferans verildi.

Erzincan’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü

Erzincan’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü

Erzincan’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü

Erzincan’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü

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