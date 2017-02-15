Erzin’e Spor Tesisi

Hatay'ın Erzin ilçesinde belediye, Spor Toto'nun katkılarıyla gençleri spora teşvik etmek için 2 halı saha, 2 basket ve 2 voleybol sahası yaptırıyor.

Hatay'ın Erzin ilçesinde belediye, Spor Toto'nun katkılarıyla gençleri spora teşvik etmek için 2 halı saha, 2 basket ve 2 voleybol sahası yaptırıyor.

İsalı Mahallesi ve Gökdere Mahallesi'nde çalışmaları inceleyen Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, geleceğin teminatları olan gençlere hizmet etmenin bir borç olduğunu söyledi. Şimşek, "Gücümüzün elverdiği sürece kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik çalışmalarımız sürecek. Bugün iki mahalleden başladığımız sportif faaliyetler bundan böyle diğer mahallelerimize de götüreceğiz" dedi.