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Erzurum Ab Bilgi Merkezi’nden, “Avrupa Günü” Etkinliği

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Erzurum Ab Bilgi Merkezi’nden, “Avrupa Günü” Etkinliği
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) Faaliyetlerini sürdüren Erzurum Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi, 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kapsamında, Erzurum...

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) Faaliyetlerini sürdüren Erzurum Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi, 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kapsamında, Erzurum Atatürk Lisesi'nde bir etkinlik düzenledi.

Yaklaşık 100 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, AB Bilgi Merkezi'nin öğrenme tasarımlarından, "Bahse Var mısın?" isimli oyun oynandı. Erzurum AB Bilgi Merkezi Derneği için AB Gençlik Programları kapsamında geliştirilen ve İngilizce, Hollandaca gibi dillere çevrilen oyunun amacının; gençlerin Avrupa tarihi, coğrafyası, kültürü ve Avrupa Birliği fırsatları hakkında eğlenerek bilgi alması olduğunu ifade eden Erzurum AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elifnur Terzioğlu, oyunun hedef kitlesinin sadece gençler olmadığını, yetişkinlerin de oynayabileceğini belirterek, oyunun minimum 2, maksimum 25 kişi ile aynı anda oynayabildiğini söyledi.

Elifnur Terzioğlu ayrıca oyun sayesinde gençlerin, entelektüel birikimleri hakkında farkındalık kazanacaklarını kaydederek şunları söyledi; "Bu oyunu oynayanlar, sorumluluk alabilmeyi öğrenecekler, belirli bir süre içinde verilen işi yerine getirebilme becerisi geliştirecekler, arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken, öğrenebileceklerinin farkına varacaklar. Yine Avrupa Birliği ve oluşumu hakkında bilgi edinecekler, takım çalışması, takım içi strateji geliştirme, zamanı etkin kullanma ve ortak aklı kullanma konusunda deneyim kazanacaklar, kültürel çeşitliliğin ne olduğunun ve yaşadıkları sınırlar içerisinde nasıl var olduğunun farkına varıp, analitik düşünebilme becerisini geliştirecekler."

Kısa sürede öğrenciler tarafından beğenilen ve neşeli bir şekilde oynanan oyun sununda, AB Bilgi Merkezi Koordinatörlüğü tarafından katılımcılara defter ve flash bellek dağıtıldı.

Erzurum Ab Bilgi Merkezi’nden, “Avrupa Günü” Etkinliği

Erzurum Ab Bilgi Merkezi’nden, “Avrupa Günü” Etkinliği

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