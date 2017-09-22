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Erzurum Bölgesel Ortalamaları Geçti

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Erzurum Bölgesel Ortalamaları Geçti
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2017 ağustos dönemi iller bütçe dengesi verilerini açıkladı.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2017 ağustos dönemi iller bütçe dengesi verilerini açıkladı. Erzurum'da 8 aylık dönemde 1.9 milyar TL olan il gelirinin 812.9 milyon TL'lik dilimi tahsil edildi. Ocak-Ağustos ayları kapsamında kamu harcama giderinin 2.9 milyar TL olduğu Erzurum'da il gelirinin gideri karşılama oranı yüzde 27.7, gelir tahsilat oranı ise yüzde 41.6 oldu.

DOSİAD ARAŞTIRMASI

Maliye Bakanlığı verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve işadamları Derneği Araştırma Merkezince gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Erzurum'da 8 aylık dilimde kişi başına düşen il geliri 2,5 bin TL, kişi başına düşen tahsil edilen gelir bin 66 TL ve kişi başına düşen kamu harcama gideri 3 bin 848 TL oldu.

ERZURUM YİNE ORTALAMALARI GEÇTİ

Erzurum bu yılın 8 aylık diliminde olduğu gibi ocak-ağustos ayı boyutunda da il gelirinin gideri karşılama oranı bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik ve Doğu Anadolu Bölgesi ortalamalarını geçti. DOSİAD analizlerine göre dönemde gelirin gideri karşılama oranı ortalaması KUDAKA'da yüzde 23.8, Kuzeydoğu Anadolu'da yüzde 21.80, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 19.5 olarak gerçekleşti.

ERZURUM BÖLGESİNDE 2. SIRADA

Erzurum'un ocak-ağustos ayları kapsamındaki kamu hizmet harcaması tutarı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 72,6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 40,82, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 15.07'lik pay edindi. Erzurum tahakkuk eden il geliri yüksekliği bakımından Van'ın ardından 2. Sırada yer aldı.

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