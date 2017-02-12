  • BIST 87.473
  • Altın 146,511
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 4 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Erzurum Eyof 2017 Görkemli Törenle Başladı

» »
Erzurum Eyof 2017 Görkemli Törenle Başladı
Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF), Erzurum'da düzenlenen görkemli bir törenle başladı.

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF), Erzurum'da düzenlenen görkemli bir törenle başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "EYOF, Erzurum'dan barışa, dostluğa, kardeşliğe yapılan çağrıdır" dedi.

Erzurumlular 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin açılışı için saatler önce Kazım Karabekir Stadyumu'nda yerini aldı. Açılış seremonisine büyük ilgi gösteren Erzurumlular eksi 20 derece soğuk havaya aldırış etmedi. Düzenlenen açılış törenine Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Vekil Başkanı Janez Kocijancic katıldı.

Organizasyonda, 34 ülkeden 14-18 yaş arasında 650 sporcu, 9 branşta madalya mücadelesi verecek. Erzurum, EYOF 2017 süresince yaklaşık 2 bin katılımcıyı ağırlayacak. Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, buz pateni, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve snowboard branşlarında, 39 kategoride madalya dağıtılacak.

Açılış töreni ülke sporcularının bayrak geçişiyle başlarken daha sonra protokol konuşmaları yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın ardından konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sporun dostluk ve kardeşliği bütünleştirmesine vurgu yaptı.

Bakan Kılıç, "Hepiniz Erzurum'a hoş geldiniz. EYOF'un açılışını coşkuyla gerçekleştiriyoruz. EYOF, dostluk ve kardeşlik. Erzurum'dan barışa, dostluğa, kardeşliğe yapılan çağrıdır. EYOF bugün huzur içerisinde Erzurum'da hayat bulmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından olimpiyat marşı okunarak, sporcular ve hakemler adına yemin edildi. Olimpiyat meşalesi Türk sporcular tarafından taşındı.

Açılış töreni havai fişek gösterisiyle son buldu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalyaspor Başkanı Öztürk’e Saldırı12 Şubat 2017 Pazar 20:43
  • İpekoğlu: "Skor Aldatmasın"12 Şubat 2017 Pazar 20:38
  • Hakan Ertürk: “Takımımızı Yürekten Kutluyorum”12 Şubat 2017 Pazar 20:38
  • Erzurum Eyof 2017 Görkemli Törenle Başladı12 Şubat 2017 Pazar 20:33
  • Eskişehirspor’da Alpay Özalan Devri Kapanıyor12 Şubat 2017 Pazar 20:18
  • Spor Toto Süper Lig12 Şubat 2017 Pazar 20:13
  • Haftanın Kazananı Trabzonspor12 Şubat 2017 Pazar 20:13
  • 19 Puanın 8’i Fenerbahçe Ve Galatasaray’dan12 Şubat 2017 Pazar 20:13
  • Aslan Karavana Attı12 Şubat 2017 Pazar 20:13
  • Tt Arena’da ’İstifa’ Sesleri12 Şubat 2017 Pazar 20:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti