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Erzurum Khb Genel Sekreteri Güler, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

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Erzurum Khb Genel Sekreteri Güler, Şehit Ailesini Ziyaret Etti
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr. Muhammet Akif Güler ve KHB Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr. Muhammet Akif Güler ve KHB Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm. Dr. Remzi Arslan Şehit Komando Hasan Çeliğin ailesini, evlerinde ziyaret etti.

Genel Sekreter Uzm.Dr. Muhammet Akif Gülerin gittiği şehit evinde aziz Şehidimiz Hasan Çeliğin annesi Nazire Çelik karşıladı.

Erzurum KHB Genel Sekreteri Uzm. Dr. Muhammet Akif Güler, "Anne Nazire Çeliğe bu vatan sizin oğlunuz ve oğlunuz gibi böylesi seve seve vatan müdahalesi için canlarını veren kahraman şehitlerimiz sayesinde ayakta, böyle kahraman aziz şehitlerimiz olduğu sürece bu milletin sırtı asla yere getirilemeyecektir" dedi

Şehit annesi Nazire Çelik, "Allah devletimizden razı olsun, bize her türlü imkânı sağlamaktadır. Bizim için önemli olan unutulmamaktır. Bana servet verseniz bu ziyaretten aldığım memnuniyet kadar mutlu olamazdım" diye konuştu.

Ziyaret sonunda şehit Hasan Çeliğe ve tüm aziz şehitlerimiz ruhuna fatiha okunarak rahmet ve minnetle anıldı.

Erzurum Khb Genel Sekreteri Güler, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Erzurum Khb Genel Sekreteri Güler, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Erzurum Khb Genel Sekreteri Güler, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Erzurum Khb Genel Sekreteri Güler, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

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