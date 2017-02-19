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Erzurum Seçimleri Yeniden Yayında

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Erzurum Seçimleri Yeniden Yayında
Erzurum'un internetteki siyasi gazetesi www.erzurumsecimleri.net yeniden yayın hayatına başladı.

Erzurum'un internetteki siyasi gazetesi www.erzurumsecimleri.net yeniden yayın hayatına başladı.

2010 yılında kurulan ve daha sonra yayınını durduran Erzurum'un siyasi gazetesi Erzurum Seçimleri yeniden yayın hayatına başladı.

Erzurum'un siyasi gazetesi www.erzurumsecimleri.net "in bundan sonra kesintisiz yayın hayatını sürdüreceğini ifade eden Güncel Medya Grup Koordinatörü Recep Kapucu, Erzurum'da yaşanan siyasi gelişmeleri anında okuyucuyla buluşturacaklarını söyledi. Koordinatör Kapucu, " Erzurum Seçimleri yaklaşık üç yıl yayın hayatını sürdürdü. Elimizden olmayan nedenlerden dolayı yayınımıza ara vermek zorunda kaldık. Hemen bu fırsatı değerlendiren bazı art niyetli kişiler, her zaman bizim taklidimizi yaptıkları gibi, Erzurum seçimlerinin de çakmasını kurdular. Ama başarılı olamadılar. www.erzurumsecimleri.net, eskiden olduğu gibi ilkeli ve tarafsız yayınını sürdürecek" dedi.

Güncel Medya Grup Koordinatörü Recep Kapucu, Erzurum'da faaliyetlerini sürdüren tüm partilere, belediyeler eşit mesafede olacaklarını da sözlerine ekledi.

Erzurum Seçimleri Yeniden Yayında

Erzurum Seçimleri Yeniden Yayında

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