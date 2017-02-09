Erzurum Sigarayı Bırakmak İçin Yürüdü

Erzurum'da "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte vatandaşlara karanfil dağıtıldı.

Erzurum'da "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte vatandaşlara karanfil dağıtıldı.

Erzurum'da Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" adına yürüyüş düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşte vatandaşlara kırmızı karanfil dağıtılarak sigaranın zararları anlatıldı. Erzurum Yakutiye Kent meydanında düzenlenen yürüyüşe Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik, Halk Sağlığı Müdürü Mahmut Uçar, Kamu Hastaneleri Birliği Sekreteri Fazlı Erdoğan, çocuklar ve vatandaşlar katıldı. "Sigaradan vazgeçin sevdikleriniz için" şeklindeki pankartlar ve dövizler eşlinde Temelli Kıraathanesine kadar devam edildi. Burada basın açıklaması yapan Halk Sağlığı Müdürü Mahmut Uçar, "Tütün kullanımı, önemli ve önlenebilir bir halk sağlığı sorundur. Bu kapsamda ülkemizde tütün ürünleri ile mücadele alnında ilk yasal düzenleme 1996 yılında yapılmış olan 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü hakkında kanundur. Bu kanunun amacı, kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tedbir ve tertipleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanmasıdır. Bu çalışmalar kapsamında Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından işletmelere 4207 sayılı kanun gereği eğitim ve denetimler sürdürülmektedir." dedi.

Basın açıklamasının ardından yürüyüşe katılan çocuk ve vatandaşlara soğuk havada sıcak çay ikram edildi.