Ankara'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'nde Çat rüzgarı esti.

Ankara'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'nde Çat rüzgarı esti. Çat Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde kurduğu tanıtım standı, Ankaralılardan büyük ilgi gördü. Çat Belediyesi'nin standını ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Çat Belediyesi'nin yeni hizmet binasının fotoğrafını görünce, şaşkınlığını gizleyemedi. Altınok, Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'la sohbet ettiği esnada Çat Belediyesi'nin yeni hizmet binasına ait fotoğrafı göstererek, "Burası belediye binası mı?" diye sordu. Başkan Kılıç'tan "evet" yanıtını alan Altınok, "Vallahi helal olsun, çok güzel olmuş" ifadesini kullandı. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'la Çat Belediyesi'ne ait stantta Çat Belediyesi'ne ait stantta öl olarak ilgilenen Başkan Arif Hikmet Kılıç, Ankara'da hem Erzurum'u hem de Çat ilçesini temsil ediyor olmanın ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

ESAV Başkanı Veysel Karani Aksungur'un Ankara'da gönül hizmeti verdiğini ve Erzurum Tanıtım Günleri'nin artık bir marka haline geldiğini anlatan Kılıç, "Böylesine anlamlı bir organizasyon içerisinde bulunmak Çat Belediyesi için de önemliydi" dedi.

GENEL MÜDÜR ALTINOK ÇOK ŞAŞIRDI

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Erzurum Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı. Organizasyon kapsamında kurulan stantları gezen Altınok, Çat Belediyesi'ne ait stantta büyük bir şaşkınlık yaşadı. Altınok'u standa davet eden Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Genel Müdür Altınok'la bir süre sohbet etti. Çat Belediyesi'nin yeni hizmet binasına ait fotoğrafları gören Altınok, Başkan Kılıç'a, "Çat Belediye binası böyle mi oldu?" diye sordu. Başkan Kılıç'ın; "Evet, yeni hizmet binamız, Sayın Genel Müdürüm" diye yanıt verdiği Genel Müdür Altınok, yeni binayı çok beğendiğini ifade etti. Başkan Kılıç'ı kutlayan ve tebrik eden Altınok, "Vallahi helal olsun. Çok güzel olmuş. Çat'a ve Çatlı hemşehrilerimize hayırlı olsun. Çat ilçesine böyle bir hizmet binası kazandırdığınız için sizi de ayrıca kutluyorum" diye konuştu.

İLÇENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, ilçede hayata geçirdikleri projelerin her kesim tarafından ilgi gördüğünü ve beğenildiğini dile getirerek, "Bizim amacımız ilçede ve Erzurum'da fark ortaya koymaktı, bunu da başarıyoruz" dedi.

İlçeye yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceklerini dile getiren Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "Bizim ilçemiz Erzurum'un en eski yerleşim merkezlerinden birisi olmasına rağmen maalesef en geri kalmış ilçesiydi. Çat'ın makus talihini değiştirmeyi hedefleyerek çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. İlçemize Erzurum'da bile ilk olan hizmetler üretiyoruz. Çat'ı en son bundan 4 yıl önce görenler, bugünkü halini görünce şaşkınlık yaşıyor. Çünkü ilçemizin çehresini değiştiriyoruz." diye konuştu.

Çat Belediyesi'ne ait stantta Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'u ağırlamış olmaktan da büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Kılıç, "Sayın Genel Müdürümüze Çat ilçemizde yaptığımız diğer hizmet ve yatırımlar hakkında da bilgiler aktardık. Yakın ilgisi ve alakasından dolayı biz de kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.