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Erzurum Valiliğinden “El Bab’a El Uzatalım” Kampanyası

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Erzurum Valiliğinden “El Bab’a El Uzatalım” Kampanyası
Erzurum Valiliğince İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde "El Bab'a El Uzatalım" kampanyası başlatılacak.

Erzurum Valiliğince İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde "El Bab'a El Uzatalım" kampanyası başlatılacak.

Fırat Kalkanı Harekatında, terör örgütüne en ölümcül darbenin geçtiğimiz günlerde vurulduğunu ve harekatın merkez üssü El Bab'ın geri alındığını hatırlatan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, gelen acı haberlerin yaşanan sevincin üzerine karabasan gibi çöktüğünü belirtti. El Bab'da bugünlerde ciddi anlamda yokluk ve sıkıntının yaşandığına dair haberler aldıklarını belirten Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum insanını yardıma çağırdı.

Teröristlerin, El Bab'ı terk ederken, her tarafı yakıp, yıktığını ve mazlum halkı katlettiğini hatırlatan Vali Azizoğlu, "Suriye'de yaşanan insanlık ayıbı, hepimizin malumu. Halep'te yaşanan dramı biliyoruz. Orada yaşayan mazlum insanların yarasını, Türkiye olarak biz sardık. Şimdi benzeri haberler El Bab'dan geliyor. Açlığın ve sefaletin dayanılmaz boyutlarda olduğu, çocuk ölümlerinin giderek arttığı El Bab'a da, değerli halkımızın yine fedakarlık göstererek el uzatacağından eminim. Erzurum Valiliği olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde "El Bab'a el uzatalım" diyerek, yeni bir kampanya başlatıyoruz. Mübarek üç aylara yaklaştığımız şu günlerde, toplayacağımız yardımlarla o mağdur ve mazlum insanların sofralarına bir parça ekmek ulaştırmanın huzur ve mutluluğunu yaşayabiliriz" diye konuştu.

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