Erzurum’a Mart Karı

Türkiye'nin batısında bahar havası yaşanırken Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde kar etkisini sürdürüyor.

Türkiye'nin batısında bahar havası yaşanırken Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde kar etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da bugün sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şemsiyesiz dışarı çıkanlar kar nedeniyle beyaza büründü. Mart'ın ilk haftasında yaklaşık bir saat yağan kar daha sonra etkisini yitirdi. Nisan'da da kar yağışının olabileceğini söyleyen Erzurumlular, "Burası Erzurum. Karın ne zaman yağacağını kimse bilemez. Ama bu bir gerçek ki kar bu şehre çok yakışıyor. Hem kar yağması iyidir, bolluk ve bereket getirir" dedi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkileri, kentte önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur beklendiğini belirtti.