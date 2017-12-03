Erzurum’da 10 Ayda 182 Şirket Kuruldu

Erzurum'da 2017 yılının on aylık diliminde 182 yeni şirket kurulduğu açıklandı.

Erzurum'da 2017 yılının on aylık diliminde 182 yeni şirket kurulduğu açıklandı. İlde 2016 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 4 oranında artış kaydetti.

TOBB VERİLERİ

TOBB 2017 ocak-ekim dönemi kurulan ve kapanan şirket verilerini açıkladı. Erzurum'da yılın 10 ayında 182 şirket, 5 kooperatif ve 80 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Önemde 18 şirket ve 6 kooperatif tasfiye işlemi gördü. 18 şirketin kapandığı dönemde 18 kooperatif ve 40 gerçek kişi ticari işletmesi de faaliyetini sonlandırdı. İlde geçtiğimiz yılın aynı döneminde 175 şirket kurulmuştu. Erzurum'da kurulan şirketlerin kuruluş sermayesi ise 39.4 milyon TL olarak bildirildi.

BÖLGESEL SONUÇLAR VE ERZURUM

TOBB verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, ocak-ekim ayları arasında Erzurum'da 182, KUDAKA İstatistik Bölgesinde 276, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 484, Doğu Anadolu Bölgesinde ise bin 544 şirket kurulumu gerçekleştirildi. Erzurum'un kurulan şirket sayısı bölge toplamında yüzde 12'lik pay gösterdi.