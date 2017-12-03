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Erzurum’da 16 Yılda 394 Yatırım Yükseldi

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Erzurum’da 16 Yılda 394 Yatırım Yükseldi
Erzurum'da bu yılın ekim ayında 1 bölgesel, 4 genel toplam 5, 2017 yılının ocak-ekim ayları bütününde 15 bölgesel, 54 genel ölçekte toplam 69, 2001-2017...

Erzurum'da bu yılın ekim ayında 1 bölgesel, 4 genel toplam 5, 2017 yılının ocak-ekim ayları bütününde 15 bölgesel, 54 genel ölçekte toplam 69, 2001-2017 yılları arasında ise 96'sı bölgesel, 298'i genel kategoride olarak toplam 394 yatırım teşvik kapsamına alındı. Teşvikli yatırımlar için 2.8 milyar TL tutarında harcama gerçekleştirildi.

EKİM AYI DÖNEMİ ERZURUM VERİLERİ

Ekonomi Bakanlığı 2017 ekim dönemi teşvikli yatırım verilerini paylaştı. Ekim ayında Erzurum'da 1 bölgesel, 4 genel toplam 5 yatırıma teşvik belgesi verildi. Bölgesel yatırımlarda 2 milyon, genel yatırımlarda 15 milyon toplam 17 milyonluk harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 10, genel yatırımlarda ise 6 kişilik istihdam kapasitesi öngörüldü.

OCAK-EKİM DÖNEMİ ERZURUM VERİLERİ

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre ilde bu yılın ocak-ekim ayları arasında 15 bölgesel, 54 genel bazlı 69 yatırım teşvik kapsamına alındı. Bölgesel yatırımlar için 184 milyon, genel yatırımlar için ise 301 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda 726 genel yatırımlarda ise 148 kişilik iş kapısı oluşturuldu.

2001-2017 DÖNEMİ ERZURUM VERİLERİ

Erzurum'da son 16 yılda 394 teşvikli yatırım ekonomiye kazandırıldı. Bunların 96'sını bölgesel, 298'ini ise genel ölçekli yatırımlar oluşturdu. Bölgesel yatırımlar için 1.0 milyar TL harcamanın kaydedildiği ilde genel ölçekli teşvikli yatırımlar için ise 1.7 milyar TL tutarında harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 3 bin 519, genel yatırımlarda da 3 bin 986 kişilik istihdam alanı oluşturuldu.

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