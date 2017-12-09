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Erzurum’da 20 Bin Kişi Kudüs İçin Yürüdü

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Erzurum’da 20 Bin Kişi Kudüs İçin Yürüdü
Erzurum'da Sivil Toplum Platformu (ESTP) öncülüğünde bir araya gelen STK'lar tarafından "Erzurum Kudüs İçin Ayakta" yürüyüşü düzenlendi.

Erzurum'da Sivil Toplum Platformu (ESTP) öncülüğünde bir araya gelen STK'lar tarafından "Erzurum Kudüs İçin Ayakta" yürüyüşü düzenlendi.

Narmanlı Camii önünden başlayan ve yaklaşık 20 bin kişinin kayıldığı yürüyüş Cumhuriyet Caddesi istikametinden devam ederek Havuzbaşı Kent Meydanında son buldu.

Kudüs Yürüyüşü kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'nda ortak deklerasyon metni okundu.

Kudüs'ün Hz. Ömer'in mirası, Selahaddin Eyyubi'nin rüyası ve Sultan II. Abdulhamid'in davası olduğunun belirtildiği metinde, "Yüreğimizin yazgısına, kaderimizin kıblesine uzanan; alçak, hain kalleş Siyonist saldırılara Erzurum'dan yükselen bir ses olmak için buradayız. Müslümanların ilk kıblesine, Resulullah'ın miracına sahip çıkmak için buradayız. Kudüs'ün Dünya Müslümanlarının başkenti olduğunu haykırmak için ve ilk kıblemizin, aynı zamanda son nefesimizi vereceğimiz yer olduğunun bilinmesi için buradayız" denildi.

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açma kararının, sorumsuz ve hukuksuz oluşunun yanında, aynı zamanda dünyayı terörize etme girişimi olduğunun vurgulandığı ortak deklerasyonda, "ABD bu kararı ile bütün yeryüzünü ateşe atmaya niyetlenmiştir. ABD'nin bu kararına sessiz kalmak, Siyonistlerin emellerine ABD'den daha fazla hizmet etmek demektir. Kudüs bizim onurumuzdur ve iffetimizdir. Trump ise, siyonizmin son kuklası olarak cehenneme yürüyecektir. Ona destek olan Müslüman görünümlü liderler de yanında sürüklenecektir. Biz Allah'a ve ahiret gününe inanıyoruz. Roma'nın ve Bizans'ın akıbeti ne olduysa, Amerika ve İsrail'in akıbeti de o olacaktır. Çünkü biz Allah'a, onlar güce tapıyorlar. Çünkü biz ahireti, onlar dünyayı seviyor. Ve en önemlisi de biz şehadeti seviyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ortak deklerasyon metninin okunmasının ardından platforma davet edilen Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, Kudüs'ün 1917 yılında İngilizler tarafından işgal edilmesinden günümüze kadar olan süreci özetledi. Dilipak, Kudüs için atılan her adımın aslında İslam Alemi ve tüm Müslümanlar için atılmış bir adım olacağını vurgulayarak, "Bugün Kudüs'ü işgal edenler, yarın Büyük İsrail için arz-ı mev'ud topraklarına yönelecekler. Arz-ı Mev'ud, yani vaad edilmiş topraklar içerisinde Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, kısaca Türkiye'nin de bir bölümü vardır" dedi.

Öte yandan, Dilipak, konuşmasında meydanı dolduran kalabalığa "Şimdi cebinizdeki Amerikan sigaralarını, siyonist sigaralarını çıkarıp buraya atın, kurtulun bu illetten!" diye de seslendi. Dilipak'ın bu çağrısı üzerine herkes cebindeki sigaraları çıkararak platforma doğru fırlattı.

Kudüs Yürüyüş programı, Dilipak'ın konuşmasının ardından İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından yapılan duayla sona erdi.

Yürüyüş ve programda Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve siyasi parti il başkanları yer aldı.

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