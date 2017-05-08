Erzurum’da 26 Ayrı Adrese Uyuşturucu Baskını

ERZURUM (İHA) – Erzurum'da polis tarafından 26 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 110 kişi sorgulanırken, çeşitli miktarlarda...

ERZURUM (İHA) – Erzurum'da polis tarafından 26 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 110 kişi sorgulanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

Türkiye genelinde yürütülen narkotik uygulaması kapsamında Erzurum'da geniş kapsamlı ikinci narkotik operasyonu düzenlendi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı iş hanlarına yönelik yapılan operasyona çok sayıda polis katıldı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği nefes kesen operasyonda 26 ayrı adrese baskın yapıldı. Günlük kiralık oda, büro ve çeşitli amaçlarla kullanılan odaların kapılarını koçbaşı ile kırarak içeri giren ekipler, içeride bulunan şahısları yere yatırarak üst araması yaptı. Kilitli odalardan birinde kova olarak tabir edilen yöntemle uyuşturucu madde kullanan şahıslar polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Büyük bir titizlikle yürütülen operasyona narkotik köpeği de destek verdi.

Operasyonda 110 kişi sorgulanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve tabanca fişekleri ele geçirildi.