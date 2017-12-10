Erzurum’da Akraba Kavgası Mahalleyi Savaşına Çevirdi

Erzurum'da iki aile arasında çocuk yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Erzurum'da iki aile arasında çocuk yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Polis havaya ateş açarak tarafları uzaklaştırdı.

Olay, gece saatlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtinde meydana geldi. Zaman zaman büyük kavga olaylarının yaşandığı Gölbaşı mahallesinde aynı akraba aile fertleri birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu kavgada, kömürler, taş, sopalar havada uçuştu.

Kavgaya müdahale eden polis ekipleri arada kalınca havaya ateş açarak kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu.

1 kişinin yaralandığı olay çevik kuvvet polislerinin de müdahalesiyle yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Gece eksi 15 dereceyi bulan soğuk havada polisler bir süre mahallede nöbet tutarak yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.