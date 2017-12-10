  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 11 °C

Erzurum’da Akraba Kavgası Mahalleyi Savaşına Çevirdi

» »
Erzurum’da Akraba Kavgası Mahalleyi Savaşına Çevirdi
Erzurum'da iki aile arasında çocuk yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Erzurum'da iki aile arasında çocuk yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Polis havaya ateş açarak tarafları uzaklaştırdı.

Olay, gece saatlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtinde meydana geldi. Zaman zaman büyük kavga olaylarının yaşandığı Gölbaşı mahallesinde aynı akraba aile fertleri birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu kavgada, kömürler, taş, sopalar havada uçuştu.

Kavgaya müdahale eden polis ekipleri arada kalınca havaya ateş açarak kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu.

1 kişinin yaralandığı olay çevik kuvvet polislerinin de müdahalesiyle yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Gece eksi 15 dereceyi bulan soğuk havada polisler bir süre mahallede nöbet tutarak yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eskişehir’deki Cinayetle İlgili 4 Kişi Tutuklandı09 Aralık 2017 Cumartesi 21:28
  • Beton Dökme Aracının Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti09 Aralık 2017 Cumartesi 21:23
  • Samsun’da Uyuşturucu Ticaretinden 3 Kişi Tutuklandı09 Aralık 2017 Cumartesi 21:18
  • Kamyonete Çarpan Motosikletli Hayatını Kaybetti09 Aralık 2017 Cumartesi 21:08
  • Trabzon’daki Trafik Kazasında Ölü Ve Yaralıların Kimlikleri Belirlendi09 Aralık 2017 Cumartesi 21:03
  • Kaman’da ‘Huzur’ Operasyonu09 Aralık 2017 Cumartesi 21:03
  • Minibüsün Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti09 Aralık 2017 Cumartesi 20:53
  • Tire’de Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı09 Aralık 2017 Cumartesi 20:38
  • Tuzhurmatu’ya Havan Saldırısı: 1 Ölü, 12 Yaralı09 Aralık 2017 Cumartesi 20:13
  • Trabzon’daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 4’e Yükseldi09 Aralık 2017 Cumartesi 19:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti