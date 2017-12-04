Erzurum’da Engelliler Günü Etkinlikleri

Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren engelli bakım merkezlerinde engellilere yönelik, yemek ve eğlence programları düzenlendi. Bir restoranda düzenlenen programa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun eşi Nilgün Azizoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar , Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Şube Müdürü Osman Akgül, özel engelli bakım merkezi yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve engelli vatandaşlar katıldı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun eşi Nilgün Azizoğlu, engellilerle tek tek ilgilenerek, bir süre sohbet etti. Azizoğlu, engellilerin sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini belirterek, engellilerin gününü kutladı.

Programda ayrıca engeliler, müzik eşliğinde eğlenme fırsatı buldu.