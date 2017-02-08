Erzurum’da Eyof Öncesinde Güvenlik Tedbirleri En Üst Düzeye Çıkarıldı

Erzurum'da 11-18 Şubat'ta düzenlenecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesinde güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı.

Erzurum'da 11-18 Şubat'ta düzenlenecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesinde güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı.

EYOF öncesi Palandöken Kayak Merkezi yolunda jandarma ve polis ekipleri genel uygulamaya hız verirken akreditasyon kartı olmayan araçların yukarı çıkışlarına izin verilmedi. Kayak yapmak için gelenler tek tek aranarak kayak merkezine alındı. Aramalara bomba konusunda eğitimli köpekler de eşlik etti.

Öte yandan jandarma ekiplerinin Palandöken'in zirve noktasında kardan iglo mevziler yaparak kamufle oldukları gözlendi.